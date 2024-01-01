Eddy Travels هو مساعد سفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI) يهدف إلى تبسيط وتعزيز تجربة العثور على أفضل عروض السفر. ومع التركيز بشكل أساسي على تحسين الكفاءة، يوفر مساعد الذكاء الاصطناعي منصة ملائمة للبحث عن رحلات الطيران والفنادق وتأجير السيارات وغيرها. تم تصميم النظام ليقدم للمستهلكين نتائج شخصية في ثوانٍ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوب تقليديًا في التخطيط للسفر والحجز. تمتد خدمة المساعد أيضًا إلى المبيعات والدعم الآلي، مما يمنح الشركات القدرة على تعزيز تجارب دعم العملاء وتحقيق المبيعات مع تقليل التدخل البشري. لا تساعد Eddy Travels في العثور على صفقات فعالة من حيث التكلفة فحسب، بل تساعد أيضًا في توفير عملية حجز سلسة مما يجعلها مساعد سفر افتراضيًا شاملاً. وتعتمد التكنولوجيا التي تجعل هذا الأمر ممكنًا بشكل كبير على التعلم الآلي ومكونات البرامج المتطورة. تم تطوير Eddy Travels بدعم من Techstars، وهي شبكة عالمية تساعد رواد الأعمال على النجاح.

الموقع الإلكتروني: eddytravels.com

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