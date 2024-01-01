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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

البنية التحتية للخدمات المالية. من ميسري الدفع إلى البنوك، نحن نوفر لك كل ما تحتاجه. كل هذا من خلال التكامل الفوري والودائع في نفس اليوم والأسعار الشفافة والمدفوعات العالمية. والبشر على استعداد للمساعدة عندما تحتاج إليها.

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