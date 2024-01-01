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EconomyNext هي خدمة إخبارية اقتصادية ومالية وسياسية تركز بشكل أساسي على سريلانكا. ويقدم الأخبار المستقلة والتحليلات والتعليقات على الأعمال التجارية والاقتصادية والسياسة في سري لانكا والعالم. تم نشره بواسطة Echelon Media (Pvt) Ltd، ناشر مجلة Echelon في كولومبو. تقاريرنا تطلعية ومرتكزة على أساس ليبرالي كلاسيكي قوي يشمل قيم العدالة وسيادة القانون والحرية الفردية والتجارة الحرة والمشاريع الحرة وحقوق الملكية والمال السليم.

الموقع الإلكتروني: economynext.com

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