بدائل - Echoes
OpenProject
openproject.org
برامج إدارة المشاريع مفتوحة المصدر. إدارة مشروعات كلاسيكية أو مرنة أو مختلطة تتسم بالكفاءة في بيئة آمنة.
ServiceNow
servicenow.com
تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.
SonarCloud
sonarcloud.io
عزز سير عملك بجودة التعليمات البرمجية المستمرة، حيث يقوم SonarCloud تلقائيًا بتحليل طلبات السحب وتزيينها على GitHub وBitbucket وAzure DevOps وGitLab باللغات الرئيسية.
Geckoboard
geckoboard.com
يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات قابلة للمشاركة تجعل بيانات الأعمال الرئيسية والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية واضحة وسهلة الفهم.
GitClear
gitclear.com
شفرة. يتعلم. يكرر. مقاييس مطوري البرامج من المستوى التالي، مدعومة بأداة مراجعة التعليمات البرمجية التي لا مثيل لها. يساعد GitClear الفرق الهندسية على العمل معًا لتتبع إحصائيات Google DORA وتقليل الديون التقنية والشحن بشكل أسرع.
Jellyfish
jellyfish.co
تمكين الأداء الهندسي والمواءمة الإستراتيجية مع منصة إدارة الهندسة Jellyfish. نحن نتكامل مع أدوات مثل Jira وGitHub. تساعد Jellyfish قادة الهندسة على تركيز فرقهم على الأمور الأكثر أهمية بالنسبة للأعمال، واتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحقيق النتائج.
Planisware
planisware.com
Planisware هو محرر برنامج إدارة مشاريع المشاريع (EPPM) Planisware V6 (المعروف سابقًا باسم OPX2) الذي يستهدف العديد من الصناعات - بما في ذلك الطاقة والأجهزة الطبية والتكنولوجيا الفائقة والفضاء والدفاع والمواد الكيميائية والحكومة والأدوية والسيارات. على مدى السنوات الخمس الماضية، تمت مراجعة Planiswar...
Harness
harness.io
منصة تسليم البرامج الحديثة™ Harness هو أول نظام أساسي لتوصيل البرامج في الصناعة يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات DevOps - CI، وCD، وعلامات الميزات، وتكاليف السحابة، وغير ذلك الكثير.
Code Climate Velocity
codeclimate.com
تقوم Velocity بتجميع البيانات من مستودعات الشراء الخاصة بك لتمنحك رؤية كاملة وتمكن فريقك من التسليم المستمر.
Duecode
duecode.io
مستشار اتخاذ القرار لتطوير البرمجيات. طريقة جديدة وأفضل لقياس الديون الفنية وجودة التعليمات البرمجية. مثالي للقادة الهندسيين والمديرين غير التقنيين.
Screenful
screenful.com
Screenful هي أسهل طريقة للحصول على لوحة معلومات مرئية وتقارير حالة الفريق الآلية لإبقاء كل أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بحالة المشروع. يتكامل Screenful مع أدوات إدارة المهام الأكثر شيوعًا مثل Jira أو Trello وGitLab وAsana، ويقوم بإنشاء تقارير ورؤى بناءً على مشاريعك ومهامك. إنها لوحة معلومات جاهزة مع...
Kantree
kantree.io
منصة إدارة العمل المرنة لإطلاق العنان للذكاء الجماعي. Kantree عبارة عن مجموعة أدوات شاملة لتخطيط العمل وتنظيمه وإدارته عبر شركتك.
Sedai
sedai.io
تقدم Sedai تحسين التكلفة السحابية وضبط الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتمكين فرق DevOps وSRE من تحقيق أقصى قدر من التوفير السحابي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع بسلاسة. مع Sedai، يمكن للشركات تحقيق التحسين المستمر في الوقت الفعلي والقابل للتكيف مع التغييرات والنمو المستمر مع الحد الأدنى من التدخل...
GoRetro
goretro.ai
اجعل كل سباق سريع مؤثرًا وفعالًا وممتعًا. قم برفع مستوى التسليم السريع للسباق السريع الخاص بك من خلال اجتماعات GoRetro المستندة إلى البيانات والجذابة بأثر رجعي، وأحداث التخطيط للسباق السريع، وأدوات مراقبة السباق.
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel هو منتج SaaS يساعد المطورين والمديرين ومديري التكنولوجيا وجميع الشركات على رؤية تدفق التطوير الخاص بهم باستخدام المقاييس وتوفير مراجعة تلقائية للتعليمات البرمجية. إنها تحليلات لتطوير البرمجيات. توقف عن التخمين، وابدأ في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews عبارة عن منصة للإدارة الهندسية تُحدث ثورة في قياس الأداء من خلال تزويد قادة الهندسة برؤى مرئية حول تقدم تطوير فرقهم، ومراجعات التعليمات البرمجية التي يقدمها الأفراد، والتعليمات البرمجية المكتوبة نفسها. من خلال استخلاص البيانات في الوقت الفعلي من الأدوات الهندسية مثل Jira وGitHub، تج...
AnalyticsVerse
analyticsverse.com
تساعد AnalyticsVerse الفرق الهندسية على زيادة الرؤية والتخلص من أدوات الحظر وتقديم منتجات أفضل بشكل أسرع. تقوم منصة الذكاء الهندسي الخاصة بـ AnalyticsVerse بربط البيانات من أدوات التطوير المختلفة وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ حول أداء الفريق وتحسينات عملية التطوير.
OpsLevel
opslevel.com
OpsLevel هي بوابة مطور داخلية (IDP) تعمل على تمكين الفرق الهندسية من الخدمة الذاتية للأدوات والمعلومات التي يحتاجونها لإنشاء برامج عالية الجودة وشحنها بسرعة. باستخدام OpsLevel، يمكن للمطورين تقديم الإجراءات الرئيسية ذاتيًا في دورة حياة البرنامج، ويمكن لفرق النظام الأساسي ضمان دمج أفضل الممارسات والم...
Embold
embold.io
يدعم Embold المطورين وفرق التطوير من خلال العثور على مشكلات التعليمات البرمجية الهامة قبل أن تصبح حواجز على الطريق. إنها الأداة المثالية لتحليل برامجك وتشخيصها وتحويلها والحفاظ عليها بكفاءة. باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتقنيات التعلم الآلي، يمكن لـ Embold تحديد أولويات المشكلات على الفور، واقتراح طرق...
Athenian
athenian.com
Athenian عبارة عن منصة هندسية مدعمة بالبيانات توفر رؤية شاملة لقادة الهندسة حتى يتمكنوا من فهم "الأسباب"، واتخاذ قرارات مبنية على أسس جيدة، ومواءمة فرقهم مع أهداف الشركة. يعمل Athenian على تمكين القادة الهندسيين من التحسين المستمر من خلال: - رؤى حول مسار التسليم الخاص بهم - لا توجد مقاييس فردية - ال...
CodeScene
codescene.com
CodeScene عبارة عن أداة لتحليل التعليمات البرمجية وتصورها وإعداد التقارير. العوامل السياقية المرجعية مثل جودة التعليمات البرمجية وديناميكيات الفريق ومخرجات التسليم للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ لتقليل الديون الفنية بشكل فعال وتقديم جودة أفضل للتعليمات البرمجية. نحن نمكن فرق تطوير البرمجيات من اتخاذ ق...
Uplevel
uplevelteam.com
Uplevel هو نظام القرار الشامل للقادة الهندسيين. من خلال تطبيق التعلم الآلي المتقدم وعلوم البيانات على بيانات الأدوات والتعاون، يبرز Uplevel ويفسر الإشارات التي يصعب العثور عليها والتي تحتاجها مؤسسات المؤسسة لتخصيص الموارد بشكل فعال، وتقديم القيمة في الوقت المحدد، وبناء فرق عالية الأداء. يتمتع علماؤن...
Sleuth
sleuth.io
يوفر متتبع مقاييس Sleuth's Accelerate / DORA للمديرين صورة دقيقة عن أداء تسليم البرامج لديهم، ورؤى حول مكان الاختناقات. يحب المطورون استخدام Sleuth لأنه يأتي مع كل السياق والميزات لتحسين المقاييس. يتكامل Sleuth مع التحكم في المصدر، وCI، وتعقب المشكلات، وعلامة الميزات، والمراقبة، وإدارة الحوادث، لتتب...
Allstacks
allstacks.com
يستخدم Allstacks نماذج التعلم الآلي لتحليل بيانات SDLC لمخاطر التسليم والنتائج المتوقعة لقادة الهندسة. تسلط منصة معلومات تدفق القيمة الخاصة بنا الضوء على الرؤى عبر جميع مشاريعك وأدواتك. نقوم بجمع وتحليل بيانات وسلوك العمل السابق من الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل، مثل Jira وGitHub وBitbucket. الب...
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
تضع Hubbl Diagnostics معيارًا لنجاح Salesforce من خلال ذكاء مؤسسي آمن ومؤتمت يعتمد على التعلم الآلي. - مراقبة الصحة والأداء: احصل على رؤية شاملة لمؤسستك على الفور. - تحسين الأمان: تحديد مخاطر الأمان والامتثال. - فتح رؤى النظام البيئي: المعيار مقابل معايير الصناعة. - اتخذ الإجراء: حدد المشكلات ذات ال...
DevDynamics
devdynamics.ai
DevDynamics عبارة عن منصة للتحليلات الهندسية تمكن قادة الهندسة من قياس وتحسين كل جزء من عملية تطوير البرمجيات. باستخدام DevDynamics، يمكنك - القياس - باستخدام مقاييس مثل DORA وSPACE والمزيد الفهم - من خلال الرؤى والتقارير التي يتم إنشاؤها تلقائيًا التحسين - من خلال قوالب أفضل الممارسات
Plandek
plandek.com
Plandek عبارة عن منصة تحليلية ذكية لتمكين فرق التكنولوجيا من تقديم برامج عالية الجودة بشكل أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ. يمكّن Plandek فرق التكنولوجيا من تتبع التحسينات الخاصة بهم ودفعها ومشاركة مؤشرات الأداء الرئيسية المفهومة مع أصحاب المصلحة. وهو يعمل عن طريق استخراج البيانات من مجموعات أدوات فرق التس...
Hatica
hatica.io
التحليلات الهندسية لتعزيز إنتاجية المطورين - تزود Hatica الفرق الهندسية بلوحات معلومات رؤية العمل، والرؤى القابلة للتنفيذ، وسير العمل الفعال لزيادة إنتاجية الفريق والمشاركة في البيئات البعيدة والمكتبية على حدٍ سواء. خطط مجانية للأبد لمساعدتك على البدء بسرعة.
LinearB
linearb.io
LinearB هي الشركة الرائدة والرائدة في منصات ذكاء هندسة البرمجيات (SEI) للمؤسسات الحديثة. يثق أكثر من 3000 من قادة الهندسة حول العالم في LinearB لتعزيز إنتاجية الفريق وتحسين تجربة المطورين وتقديم المشاريع ذات المهام الحرجة بشكل متوقع. تتيح منصة SEI+ الخاصة بـ LinearB للفرق ترجمة الرؤى من البيانات اله...
Waydev
waydev.co
استفد من الرؤى من مجموعتك الهندسية لتسريع السرعة ومواءمة العمل الهندسي مع أولويات العمل وزيادة الرؤية في مقاييس DORA ومقاييس SPACE Framework الخاصة بفريقك.