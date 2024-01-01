Echoes

Echoes

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الموقع الإلكتروني: echoeshq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Echoes على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قياس وتوصيل النشاط الهندسي. أطلق العنان للإمكانات الكاملة لفريقك من خلال الرؤى الآلية. التواصل بشأن القيمة التجارية للجهود الهندسية. يمنح برنامج Echoes قادة الهندسة رؤية واضحة لمواءمة الجهود الهندسية مع أهداف العمل وما إذا كانت عمليات تسليمهم لها تأثيرات فعلية على الأعمال.

الموقع الإلكتروني: echoeshq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Echoes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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