eBook Chessvision

Chessvision.ai eBook Reader هو أداة مبتكرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز وظائف كتب الشطرنج الإلكترونية. يتيح قارئ الكتب الإلكترونية التفاعلي هذا للمستخدمين الارتقاء بدراسة الشطرنج إلى المستوى التالي من خلال جعل كتب الشطرنج الخاصة بهم تفاعلية. وهو يدعم التنسيقات الشائعة مثل PDF وEPUB وDJVU. استخدام هذه الأداة بسيط ولكنه قوي. يمكن للمستخدمين فتح أي كتاب شطرنج بتنسيق PDF أو EPUB أو DJVU والسماح للقارئ بمعالجته. بمجرد اكتمال المعالجة، يمكن للمستخدمين النقر نقرًا مزدوجًا على أي مخطط للشطرنج لفتحه للتحليل. تتم معالجة الكتاب الإلكتروني مرة واحدة فقط، مما يعني أن الفتحات اللاحقة تكون جاهزة للاستخدام دون الحاجة إلى أي معالجة إضافية. على عكس المنصات الأخرى، لا يقوم موقع Chessvision.ai بتحسين كتب الشطرنج الإلكترونية يدويًا وبيعها بأسعار مميزة. وبدلاً من ذلك، فإنها تستخدم الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي لجعل أي كتاب شطرنج موجود تفاعليًا. يتيح هذا الأسلوب للمستخدمين الوصول إلى القوة الكاملة لكتب الشطرنج الإلكترونية الخاصة بهم دون الحاجة إلى شراء إصدارات جديدة. وقد أشاد المستخدمون بقارئ الكتب الإلكترونية Chessvision.ai لفعاليته في دراسة كتب الشطرنج. مع ميزات مثل مسح الموضع، وإضافة التعليقات، والبحث عن المواضع من قواعد البيانات عبر الإنترنت، والتحليل باستخدام المحرك، تلبي هذه الأداة احتياجات اللاعبين من جميع المستويات المهتمين بدراسة مهاراتهم في الشطرنج وتحسينها. تم وصف القارئ بأنه مُغيِّر قواعد اللعبة في عالم أدوات الشطرنج. يقدم هذا التطبيق الحائز على جوائز، والذي فاز بجائزة أفضل شركة ناشئة للشطرنج لعام 2020 في مؤتمر Chesstech2020، خيارًا تجريبيًا مجانيًا بالإضافة إلى خطط العضوية. تم تطوير القارئ بواسطة Pawel Kacprzak، مؤسس chessvision.ai، الذي يتمتع بسجل حافل في إنشاء أدوات مبتكرة لمجتمع الشطرنج.

الموقع الإلكتروني: chessvision.ai

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