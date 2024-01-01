احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ebby.co على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Ebby.co هو برنامج نسخ مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتحويل الصوت والفيديو إلى نص. مع أكثر من 100 لغة ولهجة معترف بها، فإن الأداة قادرة على إنشاء تسميات توضيحية لمقاطع الفيديو تلقائيًا.
تضمن Ebby.co الخصوصية والأمان في عملياتها، مما يتيح النسخ السرية. تتيح المنصة، المجهزة بمحرر عبر الإنترنت سهل الاستخدام، للمستخدمين مراجعة وتحرير وتخصيص النسخ الخاصة بهم حسب الحاجة.
يمكن تصدير النصوص بتنسيقات مختلفة بما في ذلك Word وPDF وCSV وVTT وSRT. توفر الأداة أيضًا ميزات تعاونية، مما يسمح بإمكانية مشاركة النصوص إما للقراءة فقط أو مع أذونات التحرير لتعاون الفريق.
علاوة على ذلك، يوفر Ebby.co تصنيفًا تلقائيًا لمكبرات الصوت ويدعم مجموعة واسعة من تنسيقات ملفات الصوت والفيديو (mp3، mp4، wav، m4a، mov، 3gp، avi، aac، wma، wmv، وما إلى ذلك)، وتحويلها إلى نص .
تمت مراجعة النظام بشكل إيجابي نظرًا لمعالجته السريعة وتسجيله عالي الجودة وتسعيره الشفاف. إنها مناسبة بشكل خاص لنسخ المقابلات والبودكاست والاجتماعات والمكالمات الهاتفية.