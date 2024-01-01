بدائل - EazyBI Cloud

Ottava

ottava.io

تقف Ottava في طليعة برامج إدارة البيانات، حيث تعمل بسلاسة على تنسيق سير العمل المستند إلى برنامج Excel مع إمكانات تحليل البيانات المتطورة. مصمم خصيصًا للمستخدمين غير التقنيين، يعمل Ottava على تبسيط إدخال البيانات وإنشاء المخططات والتحليلات، مما يضمن تجربة سهلة الاستخدام. على عكس الأدوات التقليدية ال...