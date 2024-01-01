EazyBI Cloud
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الموقع الإلكتروني: eazybi.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EazyBI Cloud على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
يوفر eazyBI إمكانية إنشاء التقارير والمخططات ولوحات المعلومات بسهولة عن طريق السحب والإفلات. قم بتحليل مقاييس البيانات المستوردة حسب أي بُعد، وحدد الاتجاهات والأداء الأعلى/الأسفل، وابدأ من النظرة العامة الموجزة وانتقل إلى التفاصيل.
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الموقع الإلكتروني: eazybi.com
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