EazyBI Cloud

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يوفر eazyBI إمكانية إنشاء التقارير والمخططات ولوحات المعلومات بسهولة عن طريق السحب والإفلات. قم بتحليل مقاييس البيانات المستوردة حسب أي بُعد، وحدد الاتجاهات والأداء الأعلى/الأسفل، وابدأ من النظرة العامة الموجزة وانتقل إلى التفاصيل.

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الموقع الإلكتروني: eazybi.com

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