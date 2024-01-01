Eazipay

Eazipay

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الموقع الإلكتروني: myeazipay.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Eazipay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حل بسيط لكشوف المرتبات في أفريقيا. Eazipay هو حل بسيط وشامل للأفراد والشركات لإدارة الموظفين ودفع الرواتب والفواتير والضرائب ذات الصلة في وقت واحد.

الموقع الإلكتروني: myeazipay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Eazipay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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