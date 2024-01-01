بدائل - EasyStore

Shopify

Shopify

shopify.com

شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العمل...

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي والمكاتب الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا مكاتب ...

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

قم بالبيع عبر الإنترنت باستخدام منصة التجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر والقابلة للتخصيص بالكامل والمصممة لـ WordPress.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

سلة تسوق التجارة الإلكترونية Ecwid سريعة وسهلة الاستخدام! قم بإعداد متجرك المجاني عبر الإنترنت لـ WordPress وDrupal وFacebook والمزيد! ابدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام Ecwid.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

منصة التجارة الإلكترونية للشركات المتنامية. قم بإطلاق أعمالك وتوسيع نطاقها وإدارتها باستخدام منصة التجارة الشاملة من Dukaan.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

يحتوي Zoho Commerce على كل الأدوات التي تحتاجها لإنشاء موقع ويب وقبول الطلبات وتتبع المخزون ومعالجة المدفوعات وإدارة الشحن وتسويق علامتك التجارية وتحليل بياناتك.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

سيج سحابة الأعمال. المحاسبة والمالية والرواتب. تجارة صغيرة. أيقونة المحاسبة محاسبة. برامج المحاسبة السحابية الأصلية للشركات الصغيرة.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مدرجة في بورصة ناسداك توفر البرامج كخدمة خدمات لتجار التجزئة. تتضمن منصة الشركة إنشاء متجر عبر الإنترنت، وتحسين محركات البحث، والاستضافة، والتسويق والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

الكل في واحد برنامج شحن التجارة الإلكترونية. يمكنك خفض التكلفة والوقت المستغرق لتنفيذ الطلبات بأسعار شحن منخفضة وأتمتة وأدوات تنفيذ خالية من المتاعب.

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix هي أسهل طريقة لبيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. قم ببيع البرامج والخدمات حسب الطلب والعضويات، كل ذلك في دقائق.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

قبول المدفوعات عبر الإنترنت، في أي وقت وفي أي مكان. 2Checkout.com هي خدمة معالجة الدفع عبر الإنترنت تساعدك على قبول بطاقات الائتمان، وPayPal، وبطاقات الخصم.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

بيع المنتجات الرقمية برسوم 0%. Sellpass عبارة عن منصة شاملة لبدء الأعمال التجارية الرقمية وإدارتها وتنميتها - بدءًا من البرامج وحتى المجتمعات وكل شيء آخر.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy هي منصة الكل في واحد لإدارة أعمال SaaS الخاصة بك. المدفوعات والاشتراكات والامتثال الضريبي العالمي ومنع الاحتيال ودعم العملات المتعددة وفشل استرداد الدفعات وتكامل PayPal والمزيد. نحن نجعل إدارة أعمالك البرمجية أمرًا سهلاً.

Webgility

Webgility

webgility.com

قم بتسجيل الدخول الآن لتتمكن من الوصول إلى منصة البرامج متعددة القنوات الرائدة في مجال أتمتة المحاسبة وتجار التجزئة عبر الإنترنت والشركات التجارية.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

يُسهل عليك SendOwl بيع المنتجات الرقمية مباشرة إلى جمهورك من مدونتك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان يمكنك لصق رابط فيه

Sellbrite

Sellbrite

sellbrite.com

Sellbrite هي الطريقة الأسهل للعلامات التجارية وتجار التجزئة لإدراج منتجاتهم وبيعها في أكبر الأسواق عبر الإنترنت في العالم.

ROI Hunter

ROI Hunter

roihunter.com

ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، و...

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

SAP

SAP

sap.com

في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

ما هي برامج التجارة الإلكترونية؟ وكيفية اختيار برنامج التجارة الإلكترونية المناسب لبناء عملك عبر الإنترنت وإطلاق موقع ويب ناجح

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

تعمل شركة Extensiv على ربط العلامات التجارية والجهات الخارجية لإنشاء شبكات تنفيذ أكثر مرونة وموثوقية تتجاوز توقعات المستهلكين العالية اليوم.

Channable

Channable

channable.com

توفر منصتنا الشاملة الحلول التي تحتاجها للحصول على رؤية أكبر وحملات إعلانية أكثر ذكاءً وتسويق أكثر تخصيصًا.

Sellfy

Sellfy

sellfy.com

بيع المنتجات الخاصة بك خالية من المتاعب. تجارة إلكترونية سهلة الاستخدام للمبدعين. بيع البضائع أو المنتجات الرقمية – كل ذلك من مكان واحد.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud عبارة عن مجموعة الشحن والإرجاع وإدارة علاقات العملاء المصممة للتجارة الإلكترونية.

Envoice

Envoice

envoice.eu

أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.

Volusion

Volusion

volusion.com

قم بإنشاء متجرك عبر الإنترنت مع فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا لبرنامج التجارة الإلكترونية الحائز على جوائز. أظهرت أنها تبيع 4 مرات أكثر من عربات التسوق المستضافة الأخرى!

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