بدائل - EasyRedir
elink.io
elink.io
قم ببناء أي شيء باستخدام روابط الويب. يحتوي elink على كل ما تحتاجه لحفظ الإشارات المرجعية وإنشاء صفحات الويب والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وأدوات موقع ويب RSS والروابط الحيوية الاجتماعية والجدران الاجتماعية والمحتوى الآلي والمزيد. أنشئ محتوى في دقائق!
Short.io
short.io
Short.io عبارة عن أداة تقصير عناوين URL ذات علامة بيضاء تعمل على إنشاء روابط قصيرة على النطاقات ذات العلامات التجارية. قم بتقصير وتخصيص ومشاركة عناوين URL ذات العلامات التجارية مع جمهورك.
Revue
getrevue.co
بناء جمهور مخلص. تسهل Revue على الكتاب والناشرين إرسال رسائل إخبارية افتتاحية - والحصول على أموال.
RocketLink
rocketlink.io
أضف وحدات البكسل لإعادة الاستهداف، والعبارات المخصصة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والمجالات المخصصة إلى أي رابط تشاركه، وخصص مظهر الصورة المصغرة للرابط، وأعد استهداف أي شخص قام بالنقر عليه.
Radio.co
radio.co
هل تريد إنشاء محطة إذاعية؟ قم بأتمتة جدولك الزمني والبث المباشر وتتبع المستمعين من منصة واحدة سهلة الاستخدام. مرحبا بكم في راديو.كو.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops عبارة عن منصة تسويق فيروسية وإحالة لإطلاق مسابقات التصنيف واليانصيب وبرامج الإطلاق المسبق والإحالة.
ShareASale
shareasale.com
كن شريكًا مع ShareASale لتصبح جزءًا من شبكة التسويق بالعمولة الموثوقة لدينا. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence هي خدمة تسويق مؤثرة تمكن العلامات التجارية والمؤثرين من التواصل والتعاون وتحقيق أهدافهم.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer هي الطريقة الأرخص والأسرع والأسهل لاكتشاف ما يحدث بالفعل عبر الإنترنت.
TinyLetter
tinyletter.com
يقدم TinyLetter تجربة كتابة نظيفة ومباشرة للأشخاص الذين لا يبحثون عن تقارير أو ميزات متقدمة للشركات.
BrandBucket
brandbucket.com
سوق الأسماء التجارية الأصلي الذي يضم أكثر من 100000 اسم تجاري برعاية الخبراء للاختيار من بينها. احصل على .com المطابق والشعار، بالإضافة إلى نصائح مجانية بشأن العلامة التجارية من فريقنا.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business is an all-in-one WhatsApp Business Solution, our offerings include official WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp-based CRM, automation, integration with many tools etc.
HolaBrief
holabrief.com
HolaBrief offers interactive tools for agencies who want to supercharge their client discovery process. It streamlines briefing, discovery and strategy in one place, so you can deliver standout creative work in less time. Featuring interactive exercises and strategy-based templates, HolaBrief makes ...
Eulerity
e.eulerity.com
Eulerity is disrupting the digital advertising industry by combining game-changing AI and automation software with human expertise, empowering brands to optimize and scale with ease. Our enterprise technology streamlines the complexities of digital marketing, resulting in significant cost savings an...
Dealers United
dealersunited.com
To help dealerships cut costs, save time, and sell more cars, Dealers United offers a full suite of digital marketing solutions for car dealers including Search Engine Optimization (SEO), Social Media Advertising, and Search Engine Marketing (SEM).
datacube AI
datacube.ai
يعد datacube برنامجًا قويًا وأنيقًا ومرنًا لتحليلات الأعمال وتصور بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) والذي تم تصميمه باستخدام عقل الذكاء الاصطناعي. نعلم جميعًا أنه لا يمكنك إدارة أعمالك أو توسيع نطاقها بكفاءة دون مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك عن كثب. لكن البحث في نظام إدارة علاقات العملاء...
CoolTool
cooltool.com
CoolTool is a proprietary insights platform that includes an enterprise survey engine, implicit testing, and AI-powered webcam technology for Eye Tracking and Emotion Measurement.
ConversionFly
conversionfly.com
تعتبر ConversionFly أداة لتحسين التسويق مصممة لتوفير مقاييس التسويق التي تمكن من توسيع نطاق الأعمال التجارية وتسويقها بذكاء.
Chainfuel
chainfuel.com
With Chainfuel's powerful telegram bot and web app, you can automatically protect your group from spammers and scammers, track your group metrics, engage and retain your users with just a few clicks.
Carts Guru
carts.guru
قم بمطاردة كل عميل محتمل، وتحويل كل عملية بيع، وتنمية أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك بسرعة باستخدام برنامج أتمتة تسويق متقدم مصمم خصيصًا للتجار الإلكترونيين. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء حملات تسويقية من الدرجة الأولى وتخصيصها لمراحل الوعي والتفكير والرعاية اللاحقة في رحلة العميل، ثم انقر...
CampaignTracker
campaigntracker.io
CampaignTracker is a powerful Link Management Platform software that simplifies the process of tracking and optimizing your marketing campaigns. Our software provides a centralized dashboard where you can easily manage all your links and track your campaign performance. With CampaignTracker, you can...
Arrivalist
arrivalist.com
Arrivalist هي منصة معلومات الموقع الرائدة في صناعة السفر. نحن نستخدم مجموعات بيانات موقع الهاتف المحمول لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول سلوك المستهلك والحصة التنافسية وفعالية الوسائط واتجاهات السوق. يستخدم أكثر من 200 جهة تسويق للسفر، بما في ذلك 100 مدينة و40 ولاية أمريكية و4 من أفضل 10 مدن ترفيهية في ...
Adpiler
adpiler.com
Adpiler عبارة عن منصة SaaS شاملة مصممة لتبسيط عملية الموافقة على الإعلان والتعاون للوكالات الإبداعية. بفضل واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الميزات القوية، يعمل Adpiler على تبسيط الرحلة من إنشاء الإعلان إلى موافقة العميل، مما يضمن التعاون السلس والكفاءة ورضا العميل. الميزات والوظائف الرئيسية: يقدم Ad...
Admailr
admailr.com
تم تصميم Admailr لمساعدة ناشري الرسائل الإخبارية في تحقيق الدخل من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم باستخدام موضع الإعلان المستهدف بناءً على المشترك.
AdLuge
adluge.com
AdLuge هو برنامج تسويق داخلي يوفر حلولاً لإدارة العملاء المحتملين مع ذكاء تسويقي لإبقاء جميع العملاء المحتملين على المسار الصحيح.
51Degreees
51degrees.com
توفر 51Degrees مجموعة من التقنيات التي تعمل على توسيع مهارات المؤسسات الحالية والاستثمار عبر الإنترنت للعمل على الأجهزة المحمولة أيضًا.
Vurvey
vurvey.com
في البيئة التنافسية الحالية، تحتاج العلامات التجارية إلى رؤى أسرع ومنتجات مبتكرة وتسويق أكثر شمولاً لتزدهر. تجمع منصة الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع من Vurvey كل شيء معًا، وكل ذلك مدعوم من قبل عملائك وفريقك.
RivalFlow AI
rivalflow.com
تحسين المحتوى الحالي الخاص بك: تحسين مدعوم بالذكاء الاصطناعي حتى تتمكن صفحات الويب الخاصة بك من الحصول على تصنيف أعلى. إنه يعمل كمدرب تحسين محركات البحث، فهو يحلل صفحات المنافسين التي تتفوق على صفحاتك ثم يعطيك تفاصيل دقيقة حول كيفية تحديث صفحاتك المحددة.
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
تطبيق SaaS لاكتشاف الشركات التابعة المعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الناشرين. توفر المنصة تحليلاً متعمقًا لمواقع الناشرين والمعلومات والأدوات اللازمة للتوظيف التابع. يضمن التعلم الآلي داخل النظام الأساسي أن تصبح النتائج أكثر استهدافًا لأنها تتعلم ما يحبه المستخدم وما لا يعجبه، للمساعدة في العثور ...
Origits
origits.com
Origits عبارة عن منصة لمواقع الويب تتيح إعداد وحدات فيديو غير محدودة دون تحرير كود المصدر باستخدام علامة رأس واحدة.
Noosh
noosh.com
يساعد Noosh المؤسسات على تقديم خطط ألعاب تسويق المحتوى من خلال تبسيط العمليات وتمكين التعاون مع البائعين. يقوم شركاء منتجات الشركة وخدمات التسويق بإدارة الأصول الرقمية والمطبوعة وهياكل التكلفة والميزانيات والمشتريات والمشاريع وتفاعل الفريق باستخدام نهج متكامل قائم على السحابة. يستطيع المسوقون الذين ...
Inbox Mailers
inboxmailers.com
نحن نمكّن العلامات التجارية من القدرة على معرفة متى يكون المشتركون في صندوق الوارد الخاص بهم أثناء تشغيل بريد إلكتروني يولد معدل فتح أعلى بمقدار 3x - 5x، ونسبة نقر إلى ظهور أعلى بمقدار 1x - 2x! يعمل "عرض تحسين الوقت" على تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات التي تستخدم البريد الإلكتروني وصناعة التسويق...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Browser - قم بإنشاء حسابات غير محدودة بملفات تعريف مختلفة في جهاز واحد بدلاً من استخدام أجهزة حقيقية متعددة أو أجهزة افتراضية
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ عبارة عن مجموعة تحسين لوسائل التواصل الاجتماعي تتيح للمستخدم إدارة Twitter وInstagram وPinterest لزيادة تأثير الوسائط الاجتماعية.
GetCurious
getcurious.io
يمكّن GetCurious شركات المنتجات من إجراء بحث أعمق للمستخدم، بشكل أسرع. يسمح المنتج لفرق المنتج بجمع الرؤى من خلال الفيديو والصوت ومشاركة الشاشة أثناء استخدام المشارك للويب/التطبيق/النموذج الأولي المستهدف. يمكن إجراء التوظيف السريع للمشاركين من خلال لوحة المشاركين في UserStudy، حتى تتمكن الفرق من الت...
Geniechat
geniechat.com
Geniechat هو أسهل تطبيق لإدارة العلاقات تم تصميمه للبائعين ورجال الأعمال غير التقنيين. تتميز بالقوة والقدرة على تحمل التكاليف مع 3 تطبيقات في تطبيق واحد مقابل 9.99 دولارًا شهريًا ⚡️ لوحة مفاتيح المحتوى + CRM + Ai Generator
Brandintellé
brandintelle.com
تساعد Brandreward فرق التسويق في المؤسسات على سد الفجوة بين عمليات التسويق والنتائج في الوقت الفعلي. ترتبط أتمتة سير العمل الموحدة الخاصة بنا لأقسام التسويق ارتباطًا مباشرًا بمحاكيات What-if القائمة على الذكاء الاصطناعي - عبر وحدات تخطيط التسويق وإعداد الميزانية.
YouVisit
youvisit.com
منصة التجربة الافتراضية الأكثر استخدامًا تتلاقى التكنولوجيا والإبداع في YouVisit. مع أحد أكبر فرق إنتاج التجارب الافتراضية في العالم، أنشأنا الآلاف من التجارب التفاعلية والجولات الافتراضية ذات المستوى العالمي للعملاء عبر القارات الست. تساعد تجاربنا الافتراضية المؤسسات على سرد قصتها بطريقة شخصية ومقن...
WeatherAds
weatherads.io
WeatherAds هي منصة التسويق رقم 1 على مستوى العالم والمعتمدة على الطقس للمعلنين الرقميين. يمكنك بسهولة إعداد قواعد تلقائية مستندة إلى الطقس لحملات إعلانات Google وFacebook وInstagram وYouTube وحملات RTB الآلية. قم بتشغيل الإعلانات وتعديل عروض الأسعار وتغيير التصميم بناءً على أي نوع من أنواع الطقس الذ...
Viloud
viloud.tv
Viloud هي أسهل منصة فيديو عبر الإنترنت لإنشاء وبث واستثمار قنواتك التلفزيونية المباشرة والخطية وعند الطلب. تسمح تقنيتها للمستخدمين ببث القنوات من خلال مشغل قابل للتضمين أو طرف ثالث لموقع الويب الخاص بك أو تطبيق الهاتف المحمول أو منصة OTT مثل Roku أو Apple TV. يعد Viloud مثاليًا للمذيعين وفرق التسويق...
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin هي أداة برمجية بسيطة تساعدك على المتابعة مع عملائك بسهولة (وحتى تلقائيًا!) وطلب مراجعة عبر الإنترنت عن طريق إرسال طلب مراجعة بسيط عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة. ترشد مراجعة Robin عميلك خلال كل خطوة على الطريق - مما يبسط فرصك في تلقي التقييمات من عملائك ويزيدها بشكل كبي...
ResponseSource
responsesource.com
يعد تحديد الوسائط المناسبة لعرض القصة عليها مهمة أساسية ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً لأي متخصص في العلاقات العامة. أنت بحاجة إلى قاعدة بيانات وسائط حديثة وسهلة الاستخدام وذكية لمواكبة الوسائط المتغيرة باستمرار - تم تصميم قاعدة بيانات جهات اتصال الوسائط الخاصة بـ ResponseSource لتحقيق ذلك تمامًا. - الو...
Genius Link
geniuslink.com
Geniuslink هو أداة اختصار عناوين URL الأكثر ذكاءً في العالم. أنشئ روابط توجه المستخدمين ديناميكيًا إلى وجهات مختلفة استنادًا إلى أجهزتهم وأنظمة التشغيل والبلدان وحتى تاريخ النقر.
CallerReady
callerready.com
CallerReady هو النظام الأساسي للمسوقين الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق حملات الاتصال الخاصة بهم. سوق الدفع لكل مكالمة، وأتمتة العميل المتوقع للمكالمة، والتوزيع الديناميكي للمكالمات
BlogManagement
blogmanagement.io
إدارة المدونات عبارة عن منصة تسمح للناشرين والمدونين وأصحاب مواقع الويب بكسب المال عن طريق نشر المحتوى. إنها منصة جديرة بالثقة وذات مصداقية تسمح لك ببيع منشورات الضيوف والمحتوى المدعوم بطريقة مشروعة. يمكن لأصحاب مواقع الويب إضافة مواقعهم الإلكترونية إلى النظام الأساسي والحصول على أموال مقابل نشر الم...
Approved Social
approvedsocial.io
تعد Approved Social منصة رائدة مصممة لإحداث ثورة في طريقة تطوير حملات التسويق الرقمي والموافقة عليها وإطلاقها. يعد Approved Social في جوهره محركًا تعاونيًا للتعليقات والموافقات يعمل على تمكين فرق التسويق والوكالات والعلامات التجارية من تبسيط عمليات الموافقة الإبداعية الخاصة بهم وتقليل أوقات التسليم ...
FeedWind
feed.mikle.com
FeedWind هي إحدى الشركات الرائدة في توفير الأدوات المجانية القابلة للتخصيص بالكامل والتشفير والتي يمكن دمجها في أي موقع ويب - في دقائق! تشمل بعض الأدوات الذكية الأكثر شيوعًا ما يلي: أداة RSS Facebook Widget Twitter Widget YouTube Widget Google Calendar Widget والقائمة تطول. ما هو أكثر من ذلك؟ يمكنك ...
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
تعتمد أداة مدقق البريد الإلكتروني على SMTP، مما يوفر أعلى دقة ومعلومات إضافية مفيدة للتحقق من صحة/التحقق من جميع عناوين البريد الإلكتروني. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني والنقر فوق "تحقق" لمعرفة كيفية عمل أداة مدقق البريد الإلكتروني بالضبط. اختبر ما يصل إلى 10 عناوين بريد إلكتروني يوميًا مجانًا.
Adspyder
adspyder.io
AdSpyder عبارة عن منصة SaaS لتقنية الإعلان الرقمي القادمة والتي تساعد الأفراد والشركات على تحليل حملات التسويق الإعلانية لمنافسيهم والحصول على رؤى مفيدة يمكن تطبيقها على حملاتهم الإعلانية والاستفادة منها. باستخدام Adspyder، يمكن للمستخدمين البحث عن الإعلانات التي يتم عرضها حاليًا أو سابقًا عبر الأنظ...
MarketMate AI
marketmateai.com
في MarketMate AI، تتمثل مهمتنا في مواءمة المبيعات والتسويق لتضخيم الإبداع وزيادة الإيرادات. نحن ملتزمون بجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر سهولة في الاستخدام لسير عمل التسويق الحقيقي. باعتبارها منصة تسويق بديهية للأعمال بين الشركات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تركز MarketMate على تحديد السوق المستهدفة...
E-goi
e-goi.com
E-goi هي أداة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تضم أكثر من 700000 مستخدم حول العالم، وتسمح لأي شركة (من Micro Blogger إلى شركة عملاقة متعددة الجنسيات) بإدارة دورة مبيعاتها بالكامل، بدءًا من جذب العملاء المحتملين إلى تحويل العملاء وولائهم. باستخدام جدول E-goi، يمكنك إنشاء صفحات مقصودة ونماذج ونوافذ منبث...
Capsulink
capsulink.com
Capsulink عبارة عن أداة تقصير عناوين URL مصممة لحماية المستخدمين من فقدان حركة المرور والروابط الخارجية التالفة والأرباح الضائعة.
Shared Domains
shared.domains
الروابط الخلفية للصفحة الرئيسية احصل على رابط خلفي قيم للصفحة الرئيسية يبدأ من 50 دولارًا سنويًا كنا نبحث عن أفضل طريقة للحصول على الروابط الخلفية الأكثر قيمة بتكلفة منخفضة لتصنيف مواقعنا. بمعنى آخر، مقابل 150 دولارًا، تحصل على رابط خلفي من نطاق بقيمة 2000 دولار. ما بعد البيع هي خدمة توفر فتحات جاهز...
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
يقوم Fix Your Funnel بتوسيع وظائف Infusionsoft بواسطة Keap الأساسية لتشمل الرسائل النصية والمكالمات. تتضمن الميزات ما يلي: * إرسال رسائل نصية في اتجاهين * محادثات نصية آلية لالتقاط العملاء المحتملين * مراسلة منشئ الحملة * روابط قابلة للتتبع (تطبيق العلامة على جهة الاتصال عند النقر عليها) * إرفاق الص...
HeadBidder
headbidder.net
ركز على الجزء الأساسي من عملك الذي يدر الأموال، واستخدم HeadBidder.net لأعمال إدارة الإعلانات الميكانيكية التي تتم تلقائيًا على النظام الأساسي. تم تصميم النظام الأساسي لإدارة عروض الأسعار للناشرين وفرق الإعلانات المحترفة عبر الإنترنت. يجمع بين الميزات والأدوات الجاهزة للاستخدام: الحاوية وعمليات تكام...
QApop
qapop.com
سيساعدك QApop على الاستفادة من Quora كقناة تسويقية. باستخدام أداة التسويق الخاصة بك، يمكنك: - اكتشاف أفضل الأسئلة على Quora - دع الذكاء الاصطناعي يساعدك على الإجابة على الأسئلة في دقائق - تتبع الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بمئات المشاهدات Quora هي قناة تسويقية إضافية رائعة سواء كنت تركز على عملي...
Nexweave
nexweave.com
تساعد Nexweave الشركات على زيادة التفاعل والتحويلات من خلال تقديم صور شديدة التخصيص وملفات GIF وصفحات ويب لمقاطع الفيديو التفاعلية عبر رحلة العميل. يثق بنا أكثر من 1500 فريق مبيعات وتسويق فيما يتعلق باحتياجات تخصيص البريد الإلكتروني وWhatsApp والصفحة المقصودة.
Websays
websays.com
Websays هي شركة خدمات برمجية تركز على البحث على الويب ومعالجة اللغات الطبيعية والتعلم الآلي. من خلال فريق مختلط من المطورين ومحللي البيانات، فإننا نلبي احتياجات عملائنا من ذكاء البيانات للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة. نقوم بتصنيف هذه البيانات حسب المواضيع، ونحلل مؤشرات مثل المشاعر ون...
Endorsal
endorsal.io
Endorsal - أتمتة مراجعات العملاء عبر الإنترنت بشكل كامل. استيراد التقييمات من Google وFacebook والمزيد. طلبات المراجعة التلقائية. الحاجيات شهادة جميلة.
Hupso
hupso.co
Hupso هو محلل مواقع مجاني. يوفر تقارير مجانية لآلاف المواقع. بالنسبة لكل موقع ويب في قاعدة بياناتنا الشاملة، يمكنك الاطلاع على تحليل تفصيلي، بما في ذلك إحصاءات حركة المرور والأرباح الشهرية ومعلومات المشاركة على Facebook وموقع خادم الويب وتقديرات قيمة موقع الويب.