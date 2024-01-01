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Dongfang.com هو موقع خدمات شامل واسع النطاق تم استثماره بشكل مشترك من قبل 10 وسائل إعلام إخبارية كبرى ومؤسسات ذات صلة في شنغهاي، وقد تم تأسيسه في 28 مايو 2000. وهو وسيلة إعلامية مهمة على الإنترنت في شنغهاي.

الموقع الإلكتروني: eastday.com

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