Easebuzz

Easebuzz

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: easebuzz.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Easebuzz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Easebuzz عبارة عن منصة متكاملة لحلول الدفع تخدم أكثر من 100000 شركة في الهند. من خلال مهمة تتمثل في أن يصبح نظام تشغيل مالي شامل للشركات، يساعد Easebuzz الشركات على رقمنة المدفوعات وإدارة العمليات المالية الشاملة حول مجموعات المدفوعات الرقمية، وصرف المدفوعات، والخدمات المصرفية المتصلة، والمدفوعات المقسمة، والتسوية الآلية، ومدفوعات البائعين، والمدفوعات الفرعية. إدارة التاجر وإدارة استرداد الأموال وما إلى ذلك من خلال حلول واجهة برمجة التطبيقات للتوصيل والتشغيل. إلى جانب خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الهند، تقدم الشركة أيضًا خدماتها للشركات المتوسطة والكبيرة من مختلف قطاعات الاقتصاد بما في ذلك التعليم وتجارة التجزئة والشركات المالية غير المصرفية والتأمين والتجارة الإلكترونية وD2C والسفر والسياحة وما إلى ذلك.
الفئات:
Finance
برامج معالجة الدفع

الموقع الإلكتروني: easebuzz.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Easebuzz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

قد يعجبك أيضًا

Truevo

Truevo

truevo.com

PIPE17

PIPE17

pipe17.com

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Paystand

Paystand

paystand.com

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Instantpay

Instantpay

app.instantpay.in

Cone

Cone

getcone.io

HALA

HALA

hala.com

Levro

Levro

levro.com

Adyen

Adyen

adyen.com

Paymaya

Paymaya

maya.ph

Payworld Distributor

Payworld Distributor

payworldindia.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية