Easebuzz عبارة عن منصة متكاملة لحلول الدفع تخدم أكثر من 100000 شركة في الهند. من خلال مهمة تتمثل في أن يصبح نظام تشغيل مالي شامل للشركات، يساعد Easebuzz الشركات على رقمنة المدفوعات وإدارة العمليات المالية الشاملة حول مجموعات المدفوعات الرقمية، وصرف المدفوعات، والخدمات المصرفية المتصلة، والمدفوعات المقسمة، والتسوية الآلية، ومدفوعات البائعين، والمدفوعات الفرعية. إدارة التاجر وإدارة استرداد الأموال وما إلى ذلك من خلال حلول واجهة برمجة التطبيقات للتوصيل والتشغيل. إلى جانب خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الهند، تقدم الشركة أيضًا خدماتها للشركات المتوسطة والكبيرة من مختلف قطاعات الاقتصاد بما في ذلك التعليم وتجارة التجزئة والشركات المالية غير المصرفية والتأمين والتجارة الإلكترونية وD2C والسفر والسياحة وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: easebuzz.in

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