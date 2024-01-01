E-junkie

E-junkie

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الموقع الإلكتروني: e-junkie.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من E-junkie على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر E-junkie أزرار سلة التسوق والشراء الآن للسماح لك ببيع التنزيلات والسلع الملموسة على موقع الويب الخاص بك وeBay وMySpace وGoogle Base وCraigsList ومواقع الويب الأخرى باستخدام PayPal Standard وPayPal Pro وGoogle Checkout وAuthorize.Net وTrialPay وClickBank. و 2CheckOut. بالنسبة للتجار الذين يبيعون التنزيلات، نقوم بأتمتة وتأمين التسليم الرقمي للملفات والرموز. إذا كنت تبيع سلعًا ملموسة، فإننا نقوم بأتمتة حساب الشحن وإدارة المخزون. تحتوي عربة التسوق الخاصة بنا على حاسبة مدمجة لضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة والتعبئة والتغليف وتكلفة الشحن. يمكنك بيع الكتب الإلكترونية، وبيع مسارات وألبومات mp3، وبيع البرامج، والأيقونات، والخطوط، والأعمال الفنية، وبطاقات الهاتف، وتذاكر الأحداث، والأقراص المدمجة، والملصقات، والكتب، والقمصان، وكل شيء آخر تريد بيعه تقريبًا. لا يوجد لدى E-junkie حد للمعاملات، ولا يوجد حد للنطاق الترددي، ولا توجد رسوم إعداد ولا رسوم معاملة.

الموقع الإلكتروني: e-junkie.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ E-junkie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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