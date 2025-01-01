بدائل - Duet Partner

Coursedog
coursedog.com
Coursedog هو منصة عمليات أكاديمية متكاملة تساعد الإداريين الأكاديميين في جدولة الدورات وإدارة المناهج والتوقعات الأكاديمية من خلال تكامل مع أنظمة المعلومات.
Appointy
appointy.com
Appointy هو برنامج جدولة مواعيد يساعد الشركات على إدارة الحجوزات ويتيح للعملاء حجز المواعيد عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
Timly Class
timlyclass.com
Timly Class هي منصة رقمية لإدارة المدارس، تشمل تتبع الحضور، جدولة الفصول الدراسية، إدارة الاشتراكات، والحسابات المالية.
Jumbula
jumbula.com
تطبيق Jumbula يوفر خدمات التسجيل عبر الإنترنت وإدارة الفصول والمعسكرات، مما يسهل على المؤسسات التعليمية والإدارية تنظيم أنشطتها.
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