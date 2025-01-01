بدائل - Duet Partner

Coursedog

Coursedog

coursedog.com

Coursedog هو منصة عمليات أكاديمية متكاملة تساعد الإداريين الأكاديميين في جدولة الدورات وإدارة المناهج والتوقعات الأكاديمية من خلال تكامل مع أنظمة المعلومات.

Appointy

Appointy

appointy.com

Appointy هو برنامج جدولة مواعيد يساعد الشركات على إدارة الحجوزات ويتيح للعملاء حجز المواعيد عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

Timly Class

Timly Class

timlyclass.com

Timly Class هي منصة رقمية لإدارة المدارس، تشمل تتبع الحضور، جدولة الفصول الدراسية، إدارة الاشتراكات، والحسابات المالية.

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

تطبيق Jumbula يوفر خدمات التسجيل عبر الإنترنت وإدارة الفصول والمعسكرات، مما يسهل على المؤسسات التعليمية والإدارية تنظيم أنشطتها.

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