DuckDB Shell

تم تجميع DuckDB إلى WebAssembly، بحيث يمكن تشغيله داخل أي متصفح على أي جهاز. DuckDB هو نظام إدارة قواعد بيانات علائقية مفتوح المصدر وموجه نحو الأعمدة، تم تطويره في الأصل بواسطة Mark Raasveldt وHannes Mühleisen في Centrum Wiskunde & Informatica في هولندا وتم إصداره لأول مرة في عام 2019.

الموقع الإلكتروني: shell.duckdb.org

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