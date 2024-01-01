DuckDB Shell

DuckDB Shell

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الموقع الإلكتروني: shell.duckdb.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DuckDB Shell على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم تجميع DuckDB إلى WebAssembly، بحيث يمكن تشغيله داخل أي متصفح على أي جهاز. DuckDB هو نظام إدارة قواعد بيانات علائقية مفتوح المصدر وموجه نحو الأعمدة، تم تطويره في الأصل بواسطة Mark Raasveldt وHannes Mühleisen في Centrum Wiskunde & Informatica في هولندا وتم إصداره لأول مرة في عام 2019.

الموقع الإلكتروني: shell.duckdb.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DuckDB Shell. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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