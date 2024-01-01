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dtcpay هو مزود خدمة دفع منظم يقدم حلولاً موثوقة للتجار لتنمية إيراداتهم مع معدلات قبول أعلى لمعاملات العملات الورقية والعملات المشفرة. يستفيد عملاء عملائنا من تجارب الدفع السلسة سواء كانوا يستخدمون محطة POS+ الحائزة على جوائز في المتجر أو يستخدمون خدمة الدفع عبر الإنترنت. تأسست dtcpay في عام 2019 في سنغافورة، وهي مؤسسة دفع رئيسية مرخصة (MPI) تابعة لسلطة النقد السنغافورية (MAS) وتقدم خدمات رمز الدفع الرقمي (DPT).

الموقع الإلكتروني: dtcpay.com

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