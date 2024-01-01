dtcpay

dtcpay

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الموقع الإلكتروني: dtcpay.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من dtcpay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

dtcpay هو مزود خدمة دفع منظم يقدم حلولاً موثوقة للتجار لتنمية إيراداتهم مع معدلات قبول أعلى لمعاملات العملات الورقية والعملات المشفرة. يستفيد عملاء عملائنا من تجارب الدفع السلسة سواء كانوا يستخدمون محطة POS+ الحائزة على جوائز في المتجر أو يستخدمون خدمة الدفع عبر الإنترنت. تأسست dtcpay في عام 2019 في سنغافورة، وهي مؤسسة دفع رئيسية مرخصة (MPI) تابعة لسلطة النقد السنغافورية (MAS) وتقدم خدمات رمز الدفع الرقمي (DPT).
الفئات:
Finance
برنامج إصدار بطاقة الدفع
برامج معالجة الدفع

الموقع الإلكتروني: dtcpay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ dtcpay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Pleo

Pleo

pleo.io

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

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Blackсatсard

blackcatcard.com

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Cardinity

cardinity.com

LCX

LCX

lcx.com

Ackroo

Ackroo

ackroo.com

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