بدائل - Druva
Multcloud
multcloud.com
MultCloud هو تطبيق ويب مجاني وسهل الاستخدام يسمح لك بنقل الملفات عبر محركات الأقراص السحابية، ودعم إدارة محركات أقراص سحابية متعددة من واجهة واحدة. وقم بمزامنة الملفات أو حتى إدارة مشاركة الملفات بين خدمات التخزين السحابية مثل Dropbox وGoogle Drive وOneDrive وAmazon S3 وFTP وSugarSync وWebDav وMEGA ...
IONOS
ionos.com
الوصول إلى عالم IONOS بأكمله: العقود والمنتجات وبيانات العملاء وطلب الخدمات أو تغييرها - الآن تسجيل دخول محمي بكلمة مرور.
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo عبارة عن نظام أساسي لإدارة الوصول قائم على السحابة، ويعمل على تأمين الوصول إلى جميع التطبيقات، لأي مستخدم وجهاز، من أي مكان. لقد تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام والنشر مع توفير حماية الهوية ورؤية نقطة النهاية. يتحقق Duo من هويات المستخدمين من خلال مصادقة قوية بدون كلمة مرور ومصادقة متعددة ال...
Sprinto
sprinto.com
# 1 منصة أتمتة الامتثال الأمني المصنفة تحرك بسرعة دون كسر الأشياء تثق الشركات السحابية الطموحة في جميع أنحاء العالم في Sprinto لتشغيل برامج الامتثال الأمني الخاصة بها والسرعة من خلال عمليات التدقيق الأمني دون كسر خطوتها. التكامل أولاً - تمكين الأتمتة - محاذاة التدقيق - يتم تقييم أكثر من مليون ...
IDrive
idrive.com
يحمي IDrive جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac والأجهزة المحمولة والخوادم في حساب نسخ احتياطي سحابي واحد. يقدم IDrive العديد من الخطط المختلفة للنسخ الاحتياطي السحابي أو في الموقع بما في ذلك: -IDrive Personal -IDrive Team -IDrive Small Business -IDrive Enterprise -IDrive e2 S3 Compatible Object...
Backblaze
backblaze.com
Backblaze هو مزود تخزين البيانات. ويقدم منتجين: B2 Cloud Storage - خدمة تخزين كائنات مشابهة لخدمة Amazon S3. النسخ الاحتياطي للكمبيوتر - أداة نسخ احتياطي عبر الإنترنت تسمح لمستخدمي Windows وmacOS بعمل نسخة احتياطية لبياناتهم في مراكز البيانات خارج الموقع. تم تصميم الخدمة للشركات والمستخدمين النهائ...
Sync
sync.com
المزامنة عبارة عن نظام أساسي لتخزين الملفات ومشاركتها والتعاون، مما يبقيك آمنًا ومتصلًا في السحابة. منذ عام 2011، كانت Sync.com في مهمة لتوفير مساحة آمنة للعالم للتعاون. اليوم، يستخدم أكثر من مليون شركة من جميع الأحجام تطبيقات Sync السحابية الحائزة على جوائز وميزات حماية الخصوصية الرائدة لمشاركة ال...
NinjaRMM
ninjaone.com
اجعل فريق تكنولوجيا المعلومات لديك أكثر فعالية باستخدام برنامج RMM الذي يعمل على أتمتة إدارة تكنولوجيا المعلومات وزيادة كفاءة الفنيين وتحسين النتيجة النهائية.
OpenDrive
opendrive.com
مساحة تخزين سحابية غير محدودة وإدارة المهام والملاحظات للحفاظ على تنظيم أعمالك في السحابة. يسمح OpenDrive للمستخدمين بإدارة المحتوى الخاص بهم المخزن في السحابة باستخدام تطبيقات الويب ومحرك الأقراص وسطح المكتب والهاتف المحمول. يمكن لتطبيقات أو مواقع الطرف الثالث الوصول إلى ملفات المستخدمين أو إدارت...
Datto
datto.com
باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال توفير الحلول الأمنية والبرمجيات المستندة إلى السحابة والمصممة خصيصًا لمقدمي خدمات الخدمات المدارة (MSP)، تعتقد شركة Datto، التابعة لشركة Kasya، أنه لا يوجد حد لما يمكن أن تحققه الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا المناسبة. تعمل حلول الاستمرارية الموحدة ...
Aruba Cloud
arubacloud.com
Aruba Cloud: بيئة سحابية كاملة لتطوير مشاريعك. تم تصميم Aruba Cloud لتوفير مجموعة كاملة من الخدمات السحابية، وهي تلبي احتياجات الشركات مهما كان مشروعها. من خلال تطوير بنية تحتية افتراضية، أو أرشفة البيانات ومشاركتها، أو إعداد خطط التعافي من الكوارث، أو الاستعانة بمصادر خارجية للنسخ الاحتياطية، أو ح...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync عبارة عن خدمة مشاركة الملفات السحابية ومزامنة الملفات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، وهي خدمة بسيطة وقوية وسهلة الاستخدام. على عكس Dropbox، يمكّنك SugarSync من عمل نسخة احتياطية لبنية المجلدات الموجودة لديك. جربه مجانًا لمدة 30 يومًا وابدأ اليوم!
CBackup
cbackup.com
CBackup هي خدمة نسخ احتياطي سحابي آمنة تتيح لك إجراء نسخ احتياطي للملفات تلقائيًا من أجهزة كمبيوتر غير محدودة لتأمين السحابات، ونقل الملفات ومزامنتها من محرك أقراص سحابي إلى آخر للنسخ الاحتياطي، والجمع بين وحدات تخزين سحابية خاملة متعددة لتخزين النسخ الاحتياطية دون أي تكلفة.
SimpleBackups
simplebackups.com
SimpleBackups هو حل نسخ احتياطي قائم على السحابة يقوم تلقائيًا بأتمتة عمليات النسخ الاحتياطي للخوادم وقواعد البيانات وتطبيقات SaaS. يوفر SimpleBackups ميزات متنوعة مثل قاعدة البيانات والخادم والتخزين السحابي والنسخ الاحتياطي لتطبيق SaaS. يسمح للمستخدمين بجدولة النسخ الاحتياطية المتزايدة لقواعد بيان...
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - المزيد من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
Axcient
axcient.com
تسمح حلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث من Axcient لمقدمي خدمات MSP بحماية كل شيء. من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام، يساعدك Axcient في الحفاظ على أمان عملائك. شارك في تحدي Axcient، واكتشف كيف يمكنك الحصول على BDR كامل لجميع حالات استخدام عملائك - مقابل ما يصل إلى 50% أقل مما تدفعه اليوم مقابل...
Jottacloud
jottacloud.com
Jottacloud هي شركة مملوكة للنرويج تقدم خدمات التخزين السحابي والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت للاستخدام الشخصي أو التجاري. باستخدام Jottacloud، يمكنك تحميل البيانات ونسخها احتياطيًا ومزامنتها عبر أجهزتك ومشاركة المجلدات أو الملفات أو الصور مع الآخرين. تعد إدارة صورك وحمايتها هي القيمة الرئيسية التي تقد...
Carbonite
carbonite.com
توفر Carbonite منصة قوية لحماية البيانات للشركات، بما في ذلك النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث والتوفر العالي وتكنولوجيا ترحيل عبء العمل. تدعم منصة حماية البيانات Carbonite الأعمال من أي حجم، في مواقع حول العالم من خلال بنية تحتية سحابية عالمية آمنة وقابلة للتطوير.
Pulseway
pulseway.com
Pulseway هي الطريقة الأسهل لمراقبة أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتحكم فيها عن بعد من أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي، مما يتيح لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات المشغولين إصلاح المشكلات أثناء التنقل وزيادة إنتاجيتهم. تم إطلاق هذا الحل في نهاية عام 2010 ويضم أكثر من 275000 مستخدم لتكنولوجيا المعلومات حول العالم....
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive هو حل تخزين سحابي ونسخ احتياطي عبر الإنترنت حائز على جوائز للشركات والمستهلكين والبائعين. تأسست الشركة في عام 2008 على يد أندرو مايكل ونمت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال التخزين السحابي في العالم. توفر المنظمة خدمات التخزين السحابي لأكثر من 500000 عميل مدفوع على مستوى العالم وقد فا...
Virtru
virtru.com
يجعل Virtru التشفير من الدرجة العسكرية سهلاً بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على التحكم في بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات الأعمال اليومية الخاصة بك. تم تصميم برنامج Virtru استنادًا إلى تنسيق البيانات الموثوقة مفتو...
Files.fm
files.fm
توفر منصة التخزين السحابي Files.fm حلولاً شاملة لتخزين ومشاركة ونشر وحتى بيع أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والتطبيقات والكتب والمستندات.
SkyKick
skykick.com
SkyKick عبارة عن نظام أساسي لإدارة السحابة يساعد مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات على بناء أعمال سحابية أكثر نجاحًا. تم تصميم منتجات ومنصتنا SaaS لتسهيل وفعالية أتمتة سير عمل تكنولوجيا المعلومات في السحابة. Cloud Manager – أتمتة وإدارة وتأمين مكتب المساعدة السحابي الخاص بك جزء واحد لإدارة آمنة وفعال...
ADrive
adrive.com
يوفر ADrive حلول التخزين السحابي والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت للبيانات الشخصية والتجارية والمؤسسية.
Veeam
veeam.com
Veeam، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حماية البيانات واسترداد برامج الفدية، تتمثل مهمتها في تمكين كل مؤسسة ليس فقط من التعافي من انقطاع البيانات أو فقدانها، بل من الارتقاء إلى الأمام. مع Veeam، تحقق المؤسسات مرونة جذرية من خلال أمن البيانات، واستعادة البيانات، وحرية البيانات لسحابتها الهجينة. توفر...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
اجعل اجتماعاتك وندواتك عبر الإنترنت خاصة بك - ذات علامة بيضاء وعلامة تجارية مخصصة لجميع اتصالات مؤسستك. تبسيط وتبسيط الاجتماعات والعروض التقديمية والندوات عبر الإنترنت. لا حاجة لمنصات متعددة أو حسابات منفصلة - يمكنك القيام بكل ذلك من خلال Cloudpresenter. مشاركة المحتوى، والعرض المشترك، واستطلاعات ال...
Backupify
backupify.com
Backupify، إحدى شركات Datto، هي الشركة الرائدة في مجال النسخ الاحتياطي من السحابة إلى السحابة، مما يمكّن المؤسسات من توسيع أفضل ممارسات حماية البيانات وإمكانية الوصول إلى السحابة. يمنح Backupify متخصصي تكنولوجيا المعلومات الأمان والتحكم الذي يحتاجون إليه ضد فقدان البيانات بسبب أخطاء المستخدم والتهدي...
GoodSync
goodsync.com
GoodSync هو برنامج نسخ احتياطي ومزامنة الملفات. يتم استخدامه لمزامنة الملفات بين دليلين، إما على جهاز كمبيوتر واحد، أو بين كمبيوتر وجهاز تخزين آخر (مثل كمبيوتر آخر أو قرص قابل للإزالة أو محرك أقراص محمول أو هاتف ذكي) أو بين كمبيوتر وكمبيوتر أو خادم بعيد. يتيح برنامج GoodSync الاحتفاظ بنفس الإصدار م...
Dig
dig.security
أمن البيانات بسرعة السحابة. الرؤية في الوقت الفعلي، والتحكم، وحماية أصول البيانات عبر أي بيئة سحابية من خلال إدارة موقف أمان البيانات (DSPM). يتيح لك Dig حماية جميع البيانات المهمة دون التخلي عن سرعة السحابة وخفة الحركة.
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل ...