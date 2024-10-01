بدائل - Druva

Veeam

veeam.com

Veeam، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حماية البيانات واسترداد برامج الفدية، تتمثل مهمتها في تمكين كل مؤسسة ليس فقط من التعافي من انقطاع البيانات أو فقدانها، بل من الارتقاء إلى الأمام. مع Veeam، تحقق المؤسسات مرونة جذرية من خلال أمن البيانات، واستعادة البيانات، وحرية البيانات لسحابتها الهجينة. توفر...