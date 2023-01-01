WebCatalog
DRIVE2.RU

DRIVE2.RU

drive2.ru

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DRIVE2.RU على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إجابات الإنسان على أسئلة السيارات

الموقع الإلكتروني: drive2.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DRIVE2.RU. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

MPBoost

MPBoost

mpboost.pro

VOA Македонски

VOA Македонски

mk.voanews.com

Shkolo

Shkolo

shkolo.bg

WBPROD

WBPROD

wbprod.ru

Яндекс Народная карта

Яндекс Народная карта

n.maps.yandex.ru

Яндекс Патенты

Яндекс Патенты

yandex.ru

Яндекс Аудитории

Яндекс Аудитории

audience.yandex.ru

Ozon

Ozon

ozon.ru

Яндекс Поиск для сайта

Яндекс Поиск для сайта

site.yandex.ru

DIKIDI

DIKIDI

dikidi.net

Яндекс.Путешествиях

Яндекс.Путешествиях

travel.yandex.ru

BBC Україна

BBC Україна

bbc.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية