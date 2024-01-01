DreamUp.ai هي أداة لتوليد الأعمال الفنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء أعمال فنية عالية الدقة وتنظيمها ومشاركتها. مع DreamUp.ai، يمكن للمستخدمين الوصول إلى ترخيص فني غير محدود، مما يسمح لهم بتجربة الأعمال التي يقومون بإنشائها وتخصيصها وامتلاكها. تتميز المنصة أيضًا بصفحة معرض يمكن الوصول إليها بشكل عام، وترقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتكامل مع Lexica.art الذي يوفر للمستخدمين دفقًا من الإلهام. كما يقدم موقع DreamUp.ai أيضًا العطاء، حيث يتبرع بنسبة 30% من إجمالي العائدات إلى TONE، وهو مجتمع يدعم الفن الأسود في ممفيس. مع DreamUp.ai، يمكن للمستخدمين الوصول إلى أداة قوية وبديهية تمكنهم من إنشاء أعمال فنية جميلة ومشاركتها مع العالم.

الموقع الإلكتروني: dreamup.ai

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