DreamPic.AI عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء صور مخصصة لأنفسهم في مجموعة متنوعة من الأساليب. تتطلب المنصة من المستخدم تحميل ما بين 10 إلى 30 صورة لنفسه، واختيار الأنماط المطلوبة التي يرغب في إنشاء الصور بها، والسماح لنموذج الذكاء الاصطناعي بالقيام بالباقي. بعد تدريب النموذج، يتم تقديم رابط للمستخدم لعرض النتائج وتنزيل جميع الصور التي تم إنشاؤها. يسمح DreamPic.AI أيضًا للمستخدمين بإعادة استخدام النموذج المدرب أو تنزيله حتى يتمكنوا من إنشاء المزيد من الصور بأنماط مختلفة. تأتي المنصة مع مجموعة واسعة من الأنماط المحددة مسبقًا والتي تغطي مجموعة من الأنواع مثل المشاهير، والفن، والحيوانات، والخيال العلمي، والصور الاحترافية، والكرتون، والعتيقة، والأنمي، والسريالية، والقوطية، والبخارية، والهيبستر، والرجعية ، خيال، السايبربانك، الهيب هوب، أنيق، بوهيمي، الجرونج، بريبي، رياضي، فاتن، فن البوب، الحد الأدنى، انتقائي، حضري، تقليدي، غربي، بحري، عسكري، شعبي، استوائي، آرت ديكو، العصور الوسطى، اليونانية، سفاري ، شاطئ، سيرك، بوم الشاطئ، مراقب النجوم، الفضاء السحيق، رقاقات ثلجية، صحراء، فابورويف، أميرة حديثة، أزياء، أميرة، طيار الأحلام، صورة ملونة، محامي، بدلة سوداء، موظف، الفن الرقمي لمذكرة الموت، صورة أندرويد، لاعب كرة قدم كوميدي وفن الخط النظيف، وصورة مخدرة، ومحارب عثماني خيالي، وصورة قبلية أفريقية، وشامان أفريقي، ومغني خيالي، ومحارب فانتوم، وأوراق ملونة، والمزيد.

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