Dreamily هي أداة ذكاء اصطناعي تعاونية مصممة لتسهيل عملية إنشاء سيناريوهات الأكوان المتعددة. تستفيد هذه الأداة من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة للمشاركة في تأليف المحتوى الإبداعي مع مستخدميها. فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء وتعديل وضبط المعلومات المتعلقة بالأكوان أو الأبعاد البديلة، ومن هنا جاء مصطلح "الأكوان المتعددة". مع Dreamily، يستطيع المستخدمون استكشاف الإمكانات اللامحدودة لخيالهم أثناء صياغة روايات كون متعددة فريدة وجذابة. توفر أداة الذكاء الاصطناعي هذه منصة للتفاعل السلس بين مدخلات المستخدم ووظيفة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تقوم الخوارزمية الخاصة بها بتحليل مدخلات المستخدم وتولد بشكل متكرر روايات مقابلة، والتي يمكن بعد ذلك تعديلها بواسطة المستخدم. وتعزز مثل هذه العملية التكافلية بيئة من التعلم المستمر والتكيف على كلا الجانبين. علاوة على ذلك، فهو مجهز لتلبية مجموعة واسعة من سيناريوهات الاستخدام، مما يجعله شائعًا بين الكتاب ومنشئي المحتوى ومطوري الألعاب وغيرهم من المبدعين الذين يتطلعون إلى إضفاء عنصر الخيال والمؤامرة في عملهم.

الموقع الإلكتروني: dreamily.ai

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