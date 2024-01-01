بدائل - DRACOON
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (المعروف سابقًا باسم SkyDrive) هي خدمة استضافة ملفات وخدمة مزامنة تديرها Microsoft كجزء من إصدار الويب الخاص بها من Office. تم إطلاق OneDrive لأول مرة في أغسطس 2007، وهو يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات والبيانات الشخصية مثل إعدادات Windows أو مفاتيح استرداد BitLocker في السحابة، وم...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هي خدمة استضافة ملفات تديرها شركة Dropbox, Inc. الأمريكية، ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتوفر التخزين السحابي، ومزامنة الملفات، والسحابة الشخصية، وبرامج العميل. تأسست Dropbox في عام 2007 من قبل طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا درو هيوستن وأراش فردوسي كشركة ناشئة، بتمويل أولي من مسرع ...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer هي خدمة نقل ملفات الكمبيوتر عبر الإنترنت ومقرها في هولندا. تأسست الشركة في عام 2009 في أمستردام على يد رينكي فيسر وباس بيرينز ونالدن. في أكتوبر 2018، أعادت WeTransfer إطلاق تطبيقها باسم "Collect by WeTransfer". في مايو 2020، حظرت الهند تطبيق WeTransfer، لأسباب أمنية.
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Zoho WorkDrive
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق التي تعمل معًا. قم بتغيير الطريقة التي يعمل بها فريقك معًا - امنحهم مساحة عمل آمنة ومشتركة، بحيث يكون لأفكارهم موطنًا بدءًا من التصور وحتى التنفيذ. الإبداع والتعاون وتحقيق العمل الجماعي.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud عبارة عن مجموعة من برامج خادم العميل لإنشاء خدمات استضافة الملفات واستخدامها. Nextcloud مجاني ومفتوح المصدر، مما يعني أنه يُسمح لأي شخص بتثبيته وتشغيله على أجهزة الخادم الخاصة به. يشبه تطبيق Nextcloud من الناحية الوظيفية Dropbox أو Office 365 أو Google Drive، ولكن يمكن استخدامه على أجهزة ...
pCloud
pcloud.com
pCloud هو مخزن سحابي آمن، حيث يمكنك تخزين جميع ملفاتك ومشاركتها والعمل عليها. يمكنك الوصول إليها على أي جهاز، في أي مكان تذهب إليه! احصل على 10 جيجا مجانا!
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 عبارة عن منصة مجانية للمؤسسات الاجتماعية (للشركات الصغيرة). إنها مساحة عمل موحدة تتعامل مع العديد من جوانب العمليات والمهام اليومية. قم بإنشاء شبكة الإنترانت الاجتماعية الخاصة بك في دقائق!
Zoho Docs
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق والأفراد. اصطحب فريقك إلى مساحة عمل آمنة وتعاونية حيث يتوفر كل شيء للجميع في الوقت الفعلي. يمكنك الإنشاء والتعاون وإنجاز العمل بشكل آمن.
Koofr
koofr.net
يوفر Koofr تخزينًا سحابيًا آمنًا قائمًا على الاتحاد الأوروبي مع مساحة تخزين مجانية مدى الحياة وخيارات لربط حسابات سحابية متعددة (Dropbox وGoogle Drive وOneDrive) ومخازنك الشخصية. اكتشف طريقة أفضل لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والوصول إليها ومشاركتها. احصل على حسابك المجاني الآن!
Sync
sync.com
قم بتخزين ملفاتك ومشاركتها والوصول إليها من أي مكان باستخدام Sync.
Starchive
starchive.io
إدارة الأصول الرقمية التي أنشأها المبدعون، للمبدعين. قم بتخزين ملفاتك في السحابة، واضغط على البيانات الوصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشارك الملفات الكبيرة في لمح البصر.
Copilot
copilot.com
Copilot هي بوابة العميل الحديثة لشركات الخدمات امنح العملاء تجربة متجر شامل من خلال بوابة العميل التي تعمل على تبسيط المراسلة والمدفوعات ومشاركة الملفات ومراكز المساعدة والوصول إلى التطبيقات المخصصة والمزيد.
Tresorit
tresorit.com
تخزين سحابي آمن للغاية ومشاركة الملفات. قم بحماية صورك الشخصية وملفات العمل من خلال التشفير الشامل والخصوصية السويسرية. تبدأ الخطط الفردية بسعة تخزينية مشفرة عبر الإنترنت تبلغ 500 جيجابايت.
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx - تطبيق هندي لمشاركة الملفات ومنصة نقل الملفات عبر الإنترنت مع التخزين السحابي. مشاركة الملفات عبر الإنترنت بشكل آمن. مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمجلدات أو الأصول الرقمية على أي جهاز.
odrive
odrive.com
وصول موحد إلى جميع وحدات التخزين حتى تتمكن من مزامنة ملفاتك ومشاركتها ونسخها احتياطيًا وتشفيرها في Amazon Drive وDropbox وGoogle Drive وOneDrive وBox وS3 وWebDAV وFTP والمزيد
Moxo
moxo.com
يتم الاستفادة من مساحات عمل Moxo التفاعلية من قبل الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم لتبسيط الملايين من مشاريع B2B بدءًا من إعداد الحساب وحتى إدارة الحساب.
Datto
datto.com
Datto، Inc. هي شركة أمريكية للأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي للبيانات. تأسست في عام 2007 في نورووك، كونيتيكت، وفي عام 2017 أصبحت شركة تابعة لشركة Vista Equity Partners واندمجت مع شركة Autotask.
DropSend
dropsend.com
أرسل الملفات الكبيرة باستخدام DropSend مجانًا. إرسال الملفات بالبريد الإلكتروني، وتخزين الملفات عبر الإنترنت، والتحكم في عمليات الإرسال والتنزيلات، واستخدام DropSend لعملك.
CAYA
getcaya.com
تلقي جميع المستندات وتنظيمها وتحريرها باستخدام CAYA. يستخدم أكثر من 20.000 عميل بالفعل CAYA كمركز مستندات في السحابة ولرقمنة بريدهم اليومي.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync عبارة عن خدمة مشاركة الملفات السحابية ومزامنة الملفات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، وهي خدمة بسيطة وقوية وسهلة الاستخدام. على عكس Dropbox، يمكّنك SugarSync من عمل نسخة احتياطية لبنية المجلدات الموجودة لديك. جربه مجانًا لمدة 30 يومًا وابدأ اليوم!
Onehub
onehub.com
Onehub هو تطبيق ويب يوفر كل ما تحتاجه لمشاركة معلومات وملفات العمل بسهولة وأمان مع الشركاء والعملاء وزملاء العمل والموردين.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
ShareFile
sharefile.com
شارك المحتوى بشكل آمن وتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع باستخدام ShareFile. تحتاج الأقسام والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء ومع بعضهم البعض. باستخدام ShareFile، استخدم أي جهاز للوصول بشكل آمن إلى الملفات ومشاركة البيانات وإنشاء مهام سير عمل موفرة للوقت. إعدا...
Egnyte
egnyte.com
استخدم نظامًا أساسيًا واحدًا لتأمين أنواع بياناتك الأكثر قيمة والأكثر خطورة - المحتوى الرقمي - وإدارتها وتعظيمها عبر أي سحابة، وأي جهاز، وفي أي مكان.
Scan123
scan123.com
Scan123 هي الطريقة السريعة والسهلة والآمنة لالتقاط جميع الأوراق وملفات PDF والوسائط الرقمية الخاصة بك في نظام قائم على الفريق قابل للبحث.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche هي شركة رائدة عالميًا في إدارة محتوى المؤسسات (ECM) وإدارة المستندات (DMS) وحلول BPM. اكتشف ما يمكن أن يقدمه Laserfiche لك.
Wimi
wimi-teamwork.com
برامج إدارة المشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة. أداة التعاون عبر الإنترنت · أكثر من 35000 عميل · 4.67/5 - 423 تقييمًا · تطبيق الإنتاجية رقم 1
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
Cloudup
cloudup.com
شارك تدفقات أي شيء - الفيديو والصور والموسيقى والروابط والملفات - على الفور وبسهولة باستخدام Cloudup.