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دكتور تريت هي شركة رعاية بيطرية حديثة مدعومة بالتكنولوجيا تقدم خدمات افتراضية وداخلية للآباء والأمهات الحيوانات الأليفة. نحن نبني أكبر شركة لصحة الحيوانات الأليفة مدعومة بالتكنولوجيا ومدفوعة بالبيانات لتقديم رعاية شخصية ووقائية للغاية لكل حيوان أليف.

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