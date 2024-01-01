Dr. Treat

Dr. Treat

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الموقع الإلكتروني: drtreat.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dr. Treat على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

دكتور تريت هي شركة رعاية بيطرية حديثة مدعومة بالتكنولوجيا تقدم خدمات افتراضية وداخلية للآباء والأمهات الحيوانات الأليفة. نحن نبني أكبر شركة لصحة الحيوانات الأليفة مدعومة بالتكنولوجيا ومدفوعة بالبيانات لتقديم رعاية شخصية ووقائية للغاية لكل حيوان أليف.

الموقع الإلكتروني: drtreat.com

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