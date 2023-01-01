WebCatalog
Doucards

Doucards

app.duocards.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Doucards على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تحسين تجربة البطاقات التعليمية اللغوية من خلال تحسين الرسوم المتحركة. دورات لغة جديدة باللغة الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية والكورية والمزيد... تفسيرات نحوية محسنة لفهم أفضل للكلمات والعبارات المستخدمة بشكل متكرر. تحسين عملية المراجعة لمجموعات البطاقات التعليمية العامة. فرز المكتبة حسب مستوى لغتك.

الموقع الإلكتروني: duocards.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Doucards. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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