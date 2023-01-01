قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تقدم استضافة الويب للشركات الصغيرة خدمات أعمال إضافية مثل: تسجيلات اسم النطاق وحسابات البريد الإلكتروني وخدمات الويب وحلول الأعمال الصغيرة المتنوعة.

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