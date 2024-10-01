بدائل - Dots

Patriot

patriotsoftware.com

يتيح برنامج باتريوت للمحاسبة للشركات الأمريكية ومحاسبيها إدارة دفاترهم عبر الإنترنت. لدى Patriot خياران للمحاسبة للاختيار من بينهما: 1. المحاسبة الأساسية: 20 دولارًا شهريًا 2. قسط المحاسبة: 30 دولارًا شهريًا مع كلا الخيارين، يمكنك إصدار فاتورة لعدد غير محدود من العملاء، ودفع 1099 بائعًا ومقاولًا، وق...