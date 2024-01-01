Dots

Dots

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الموقع الإلكتروني: dots.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dots على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Dots عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات صديقة للمطورين تتيح للشركات الدفع لمقاوليها من خلال بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. سواء أكان العمال المؤقتين مثل سائقي Uber، أو البائعين في الأسواق مثل Etsy، أو ببساطة العامل الماهر المحلي لديك - فإن ملخصات Dots تزيل تعقيد المدفوعات تمامًا. نحن ندير العملية بأكملها: جمع المعلومات (KYC)، والمدفوعات من خلال أي وسيلة نقل (ACH، وVenmo، وCashApp، وZelle، والدولية، وغيرها الكثير في المستقبل)، وحتى تقديم النماذج الضريبية! تتيح Dots للمطورين الحصول على العوائد وتشغيلها خلال بضع ساعات فقط، بدلاً من الأشهر العديدة التي يستغرقها ذلك عادةً.

الموقع الإلكتروني: dots.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dots. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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