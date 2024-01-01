Dots عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات صديقة للمطورين تتيح للشركات الدفع لمقاوليها من خلال بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. سواء أكان العمال المؤقتين مثل سائقي Uber، أو البائعين في الأسواق مثل Etsy، أو ببساطة العامل الماهر المحلي لديك - فإن ملخصات Dots تزيل تعقيد المدفوعات تمامًا. نحن ندير العملية بأكملها: جمع المعلومات (KYC)، والمدفوعات من خلال أي وسيلة نقل (ACH، وVenmo، وCashApp، وZelle، والدولية، وغيرها الكثير في المستقبل)، وحتى تقديم النماذج الضريبية! تتيح Dots للمطورين الحصول على العوائد وتشغيلها خلال بضع ساعات فقط، بدلاً من الأشهر العديدة التي يستغرقها ذلك عادةً.

الموقع الإلكتروني: dots.dev

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