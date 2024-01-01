بدأت Doteasy في عام 2000، في الوقت الذي لم تكن فيه استضافة الويب للأعمال المجانية والمستندة إلى النطاق خالية من الشعارات موجودة. لقد قدمنا ​​خطة الاستضافة المجانية الخاصة بنا في عام 2000، ونحن فخورون بأن نقول إننا لا نزال مضيفي الويب القلائل الوحيدين الذين يقدمون استضافة مجانية للأعمال على أساس النطاق دون رسوم خفية، أو حيل، أو إعلانات لافتة مزعجة. لا ينبغي أن تعني استضافة الويب ذات الأسعار المعقولة أن استضافة الويب المخترقة كانت إيماننا منذ اليوم الأول. على مر السنين، قدمنا ​​مجموعات من حلول وتطبيقات استضافة الويب، وكلها متاحة كقيمة إضافية مجانية لخطة الاستضافة المجانية الخاصة بنا. لقد قمنا أيضًا بتوسيع خط خطط الاستضافة لدينا لتقديم حلول استضافة الويب المتقدمة للعملاء الذين يريدون المزيد من المرونة والتحكم والقدرات. لم يتم اختراق Doteasy أبدًا منذ اليوم الأول. Doteasy هو مضيف ويب متميز، ويحظى بثقة أكثر من 160.000 عميل راضٍ. نحن نقدم حلول استضافة ميسورة التكلفة، وفنيين خبراء، ودعمًا واسع المعرفة، وأحدث الأجهزة والتكنولوجيا، ومركز بيانات متطور لضمان تواجدك الناجح عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: doteasy.com

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