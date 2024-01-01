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الموقع الإلكتروني: getdot.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تمكين الجميع من تحليل البيانات باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي. Dot، يتيح روبوت البيانات خدمة التحليلات الذاتية الحقيقية لأصحاب المصلحة في الأعمال. قم بتحرير فريق البيانات الخاص بك للتركيز على المهام عالية التأثير من خلال أتمتة الطلبات المخصصة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: getdot.ai

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