Dojah

Dojah

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الموقع الإلكتروني: dojah.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dojah على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Dojah عبارة عن منصة شاملة لمنع الاحتيال ومنصة اعرف عميلك (KYC) مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بدءًا من الإعداد وحتى المراقبة المستمرة، نحن نساعد الشركات على مكافحة الجرائم المالية وضم العملاء بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: dojah.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dojah. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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