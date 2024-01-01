DNSPerf

DNSPerf

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الموقع الإلكتروني: dnsperf.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DNSPerf على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قارن بين سرعة ووقت تشغيل خدمات DNS الخاصة بالمؤسسات والتجارية.

الموقع الإلكتروني: dnsperf.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DNSPerf. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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