قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قارن بين سرعة ووقت تشغيل خدمات DNS الخاصة بالمؤسسات والتجارية.

الموقع الإلكتروني: dnsperf.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DNSPerf. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.