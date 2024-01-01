DNA India

DNA India

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الموقع الإلكتروني: dnaindia.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DNA India على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

The Daily News and Analysis، والمختصر بـ DNA، هو برنامج إخباري باللغة الهندية على Zee News والذي كان في السابق صحيفة لها إصدارات محلية متعددة في جميع أنحاء الهند.

الموقع الإلكتروني: dnaindia.com

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