DMI Vejr

DMI Vejr

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: dmi.dk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DMI Vejr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على توقعات الطقس المحلية، وشاهد الرادار وافحص أرشيف الطقس، وتعرف على المزيد حول الطقس والتحذيرات وأطلس المناخ والبيانات المجانية أو ابحث عن المناخ والمحيطات والجليد.

الموقع الإلكتروني: dmi.dk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DMI Vejr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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