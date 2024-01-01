بدائل - Displayr
Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظ...
Looker Studio
cloud.google.com
يعد Looker Studio، المعروف سابقًا باسم Google Data Studio، أداة عبر الإنترنت لتحويل البيانات إلى تقارير ولوحات معلومات إعلامية قابلة للتخصيص قدمتها Google في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة Google Analytics 360 للمؤسسات. أطلق العنان لقوة بياناتك باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير الرائعة التي...
Kittl
kittl.com
قم بتسريع سير عملك باستخدام أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Kittl واحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى عدد كبير من الرسوم التوضيحية والخطوط والصور والأيقونات والأنسجة المذهلة.
Genially
genial.ly
قم بإنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية والمحتويات المذهلة الأخرى بنفسك أو مع فريقك.
Litmaps
litmaps.com
اكتشف العلوم بشكل أسرع. التنقل في الأبحاث المرئية والبحث في شبكة الاستشهادات ومزامنة الفريق. منصة الاكتشاف العلمي النهائية.
Flourish
flourish.studio
تصور جميل وسهل للبيانات وسرد القصص
Grow
grow.com
برنامج ذكاء الأعمال الذي يحرر الرؤى التي تحتاجها بشدة لدعم النمو وتحويل أعمالك.
Visme
visme.co
قم بإنشاء عروض تقديمية احترافية ورسوم بيانية تفاعلية وتصميم جميل ومقاطع فيديو جذابة، كل ذلك في مكان واحد. ابدأ باستخدام Visme اليوم.
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
Infogram
infogram.com
إن Infogram هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم البيانية. قم بإنشاء ومشاركة الرسوم البيانية الجميلة والتقارير عبر الإنترنت والخرائط التفاعلية. اصنع بنفسك هنا
Rose AI
rose.ai
ابحث بشكل أسرع مع روز. تخلص من الساعات الضائعة في البحث عن البيانات وتنظيفها وتصورها وتحويلها باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.
Databox
databox.com
منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.
Venngage
venngage.com
انضم إلى أكثر من 5 ملايين محترف يعتبرون Venngage صانع الرسوم البيانية المفضل. اختر من بين أكثر من 10000 قالب احترافي مخصص للشركات.
Grist
getgrist.com
يستحق العالم أداة أفضل من جداول البيانات. يمكنك الجمع بين مرونة جدول البيانات وقوة قاعدة البيانات لتنظيم بياناتك على طريقتك.
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
SafetyCulture
safetyculture.com
ثقافة السلامة (iAuditor) إجراء عمليات التفتيش. التقاط القضايا. إدارة المهام. التواصل بوضوح. تدريب فرق العمل. تقوم الشركات بجميع أحجامها بإنجاز المهمة باستخدام SafetyCulture.
InfraNodus
infranodus.com
توليد الأفكار والرؤى باستخدام الذكاء الاصطناعي والتفكير الشبكي. يجمع InfraNodus بين تحليل النص وتصور الشبكة وGPT-3 AI لمساعدتك في دراسة الخطاب وتعزيز سير عمل القراءة والكتابة والبحث. احصل على نظرة عامة موجزة عن أي نص من مصادر استيراد متعددة، واكشف عن الموضوعات الرئيسية والعلاقات بينها، وحدد الأنما...
Cluvio
cluvio.com
باستخدام Cluvio، يمكنك تشغيل استعلامات SQL على قاعدة البيانات الخاصة بك وتصور النتائج على شكل لوحات معلومات تفاعلية جميلة يمكن مشاركتها بسهولة مع فريقك. يدعم Cluvio جميع قواعد بيانات SQL الرئيسية مثل Postgres وMySQL وRedshift وAthena وBigQuery وSnowflake وPresto وMicrosoft SQL Server وOracle وGoogle...
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Synthesys
synthesys.io
التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي ومولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أنتج المحتوى السمعي البصري الاحترافي التالي الخاص بك دون إنفاق الأموال على توظيف ممثلين أو كاميرات أو معدات صوتية
NVivo
qsrinternational.com
أطلق العنان للرؤى في بياناتك باستخدام أفضل برامج تحليل البيانات النوعية. يساعدك NVivo على اكتشاف المزيد من بيانات الأساليب النوعية والمختلطة. اكتشف رؤى أكثر ثراءً وقم بإنتاج نتائج واضحة المعالم ويمكن الدفاع عنها ومدعومة بأدلة صارمة.
Geckoboard
geckoboard.com
يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات قابلة للمشاركة تجعل بيانات الأعمال الرئيسية والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية واضحة وسهلة الفهم.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
لوحات تحكم تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، والتواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والمراجعة، وتتبع المكالمات
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph هي أداة إعداد التقارير الأكثر وضوحًا لتحليلات التسويق وإعداد تقارير وسائل التواصل الاجتماعي. ابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن! لا حاجة لنسخة CC.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال ...
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin هو منشئ أدوات داخلي بدون تعليمات برمجية. تتيح واجهة السحب والإفلات البسيطة لأي شخص إنشاء الأدوات التي يحتاجها لإدارة العمليات اليومية، مثل تتبع الطلبات وحل المشكلات ومراقبة المدفوعات.
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Busi...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
يسهّل MonkeyLearn تنظيف تعليقات العملاء وتصنيفها وتصورها - كل ذلك في مكان واحد. مدعوم بأحدث الذكاء الاصطناعي.
Aiven
aiven.io
تتيح لك منصة البيانات السحابية مفتوحة المصدر المُدارة بالكامل من Aiven إنشاء خطوط أنابيب البيانات التي طالما حلمت بها - في أقل من 10 دقائق. على جميع السحب الكبرى في كل مكان.
Reportz
reportz.io
أداة إعداد التقارير مصممة لتوفير الوقت والمال في مهام إعداد التقارير الدورية الشاقة من خلال استخدام لوحات المعلومات التفاعلية.
Zing Data
getzingdata.com
تجعل Zing Data الأسئلة الصعبة سهلة من خلال وضع البيانات في متناول يدك. من خلال الوصول المرئي للبيانات عبر الهاتف المحمول أولاً، يمكن لأي شخص في مؤسستك الإجابة على الأسئلة باستخدام البيانات في ثوانٍ.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine هي شركة أتمتة eDiscovery توفر برامج وخدمات قائمة على السحابة لتبسيط اكتشاف الدعاوى القضائية والتحقيقات وعمليات التدقيق.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle عبارة عن مجموعة تحليلات تسويقية مصممة لتمكين مديري التسويق ووكالات التسويق. فهو يساعد الشركات على تصور بيانات التحليلات التسويقية المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات. يقدم الجناح مجموعة من الميزات لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات الإعلانات التي تجعل الحياة اليومية للمسوقين أسهل....
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
الذكاء الاصطناعي بدون كود لمحترفي الأتمتة. وأخيرًا، منصة الكل في واحد لإنشاء عمليات أتمتة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات لعمليات النصوص والمستندات، بدون تعليمات برمجية.
Trevor.io
trevor.io
هناك طريقة أفضل للعمل مع البيانات. يعمل تريفور على تمكين فريقك بأكمله من الحصول على الإجابات من قاعدة البيانات الخاصة بك، حتى لو كانوا لا يعرفون لغة SQL.
DashThis
dashthis.com
الطريقة البسيطة لأتمتة تقاريرك التسويقية! احصل على تسويق آلي جميل، وتحليلات، وتقارير SEM وSEO في ثوانٍ. ابدأ نسخة تجريبية مجانية وانظر!
Plecto
plecto.com
تعزيز أداء فريقك يبدأ من هنا. Plecto هي منصة أداء الأعمال الكاملة الوحيدة التي تجمع بين تصور مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي وأدوات اللعب والتدريب في حل واحد قوي.
Vizzlo
vizzlo.com
نظرة عامة على المخطط الزمني وأمثلة. تخطيط وجدولة فعالة للمشروعات بجداول زمنية مذهلة ببضع نقرات فقط. قم بإنشاء مخططات ورسوم بيانية ومرئيات أعمال عالية الجودة مجانًا في ثوانٍ. أنشئ جداول زمنية أو مخططات أو خرائط للعروض التقديمية أو المستندات أو الويب.
MSIGHTS
msights.com
تحويل البيانات وإعداد التقارير والتعاون الذي يدفع الكفاءة والعمل والمساءلة.
InMoment
inmoment.com
ويتجاوز نهج InMoment's Experience Improvement (XI) إدارة تجربة العملاء التقليدية ويجمع بين البيانات والتكنولوجيا والخبرة الصناعية."
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc هو حل آلي لقراءة المستندات ومعالجتها، والذي يحول النصوص غير المنظمة إلى بيانات منظمة بفضل استخدام التعرف الضوئي على الحروف والذكاء الاصطناعي. وسوف يقلل من عبء العمل الناجم عن إدارة الفواتير والمستندات الأخرى من قبل فرق إدخال البيانات. ستقوم هذه الأداة باستقبال وتحليل وإدارة الملفات الأكثر ا...
Keatext
keatext.ai
تحليل ردود الفعل لخلق تجارب أفضل للأشخاص. Keatext يجلب صوت العميل والموظف إلى أنشطتك اليومية. تم تصميم نظامنا الأساسي لفرق تجربة العملاء والتسويق والموارد البشرية لفهم كميات كبيرة من التعليقات - فكر في المراجعات والاستطلاعات المفتوحة وتذاكر مركز الاتصال. 1. قم بتحميل التعليقات من خلال إعداد سلس. لا ...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics عبارة عن منصة حديثة لأتمتة المعرفة والتحليلات النصية بدون تعليمات برمجية وقائمة على SaaS والتي تجعل تحليلات النص متاحة لخبير المجال العام. تستخدمها المؤسسات للحصول على قيمة من تحليل تعليقات العملاء، والتنقيب في وسائل التواصل الاجتماعي لفهم احتياجات المستهلكين وآلامهم، وتحديد الاتجا...
Wonderflow
wonderflow.ai
كل يوم، يترك ملايين العملاء تعليقات على المنتجات التي يحبونها، أو يحبونها، أو يكرهونها، أو يرغبون في تغييرها. بدءًا من منتجات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة اليومية الشائعة وحتى المشتريات الراقية، مع نقاط سعر متعددة وعشرات من الاختلافات ضمن نطاقات المنتجات، يمكن أن يكون الذكاء التجاري الدقيق معقدًا ...
Text2data
text2data.com
بمجرد الانتهاء من التحليل، سترى النتيجة الإجمالية للمستند وإدخال النص مع العبارات المميزة. من المهم التحقق من النفي إذا كنت تعتقد أن بعض الكلمات يجب أن يكون لها قطبية مختلفة
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack هي الشركة الرائدة في مجال توفير تحليلات البيانات الضخمة للخدمات المالية. يعتمد المتخصصون الماليون على RavenPack لسرعته ودقته في تحليل كميات كبيرة من المحتوى غير المنظم.
NetMiner
netminer.com
يقوم NetMiner بتضمين محرك نصي داخلي قائم على لغة Python ومجهز بمولد البرامج النصية التلقائي للمستخدمين غير المهرة. ثم يمكن للمستخدمين تشغيل NetMiner باستخدام واجهة المستخدم الرسومية الموجودة أو لغة البرنامج النصي القابلة للبرمجة.
Labelf
labelf.ai
Labelf عبارة عن أداة لتصنيف النصوص بالذكاء الاصطناعي بدون أي تعليمات برمجية تتيح لك تدريب أحدث وأكبر نماذج الذكاء الاصطناعي في فترة ما بعد الظهر بناءً على بياناتك الخاصة. حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا هي تفسير وتحليل وأتمتة سير عمل دعم العملاء بناءً على المكالمات أو البريد أو الدردشات. يمنحك هذا ميزة...
MeaningCloud
meaningcloud.com
تحليلات النص. حلول MeanCloud الرائدة في السوق لاستخراج النصوص وصوت العميل. قم بالتسجيل الآن على موقعنا الإلكتروني لاكتشاف واجهة برمجة التطبيقات النصية الخاصة بنا
Yabble
yabble.com
يقوم Yabble بإنشاء رؤى فورية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات فورية. بدءًا من أول مكون إضافي لـ ChatGPT في العالم إلى مجموعة من الأدوات التي تقوم بإحصاء بياناتك وتلخيصها والدردشة معها على الفور - Yabble هي شركة التكنولوجيا المتطورة الأولى من نوعها التي تُحدث ثورة في الرؤى وتحليلات النصوص باستخدام منتجات ا...
unitQ
unitq.com
UnitQ هي الحلقة المفقودة في حلقة تعليقاتك، حيث توفر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي من تعليقات المستخدمين لمساعدتك في صياغة منتجات وخدمات وتجارب عالية الجودة. تعتمد الشركات الرائدة في فئتها مثل Spotify وBumble وPinterest وReddit وChime وHelloFresh على UnitQ لدفع النمو وتقليل التباطؤ وبناء الولاء.
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI هو برنامج لاستخراج بيانات الذكاء الاصطناعي حائز على العديد من الجوائز. من خلال الجمع بين رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا فهم وتفسير أي نوع من المستندات بدقة غير مسبوقة. تضع تقنيتنا معيارًا جديدًا لاستخراج البيانات تلقائيًا: دقة تشبه دقة ا...
Thematic
getthematic.com
يقوم الموضوع بتحويل بيانات التعليقات غير المنظمة من أي قناة إلى رؤى لتحسين المنتجات وتجارب العملاء. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وموجهًا بمعرفتك التجارية، أصبح من السهل الآن الحصول على نتائج دقيقة وبسرعة كبيرة. يقدم لك الموضوع الإجابات التي تحتاجها - لماذا تغيرت درجاتك؟ ما هي نقاط الألم الحرجة التي يجب...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai عبارة عن منصة لأتمتة الخدمة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين فرق دعم العملاء من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنهم التحكم فيها بشكل مباشر لتحسين عمليات الدعم المهمة وأتمتتها. نحن نتكامل بسلاسة مع Zendesk وSalesforce ونخرج المهام الشاقة واليدوية من أيدي الوكلاء حتى يتمكنوا من التركيز ع...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai عبارة عن منصة لأتمتة الخدمة بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين فرق دعم العملاء من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنهم التحكم فيها بشكل مباشر لتحسين عمليات الدعم المهمة وأتمتتها. نحن نتكامل بسلاسة مع Zendesk وSalesforce ونخرج المهام الشاقة واليدوية من أيدي الوكلاء حتى يتمكنوا من التركيز ع...
Relative Insight
relativeinsight.com
تقدم Relative Insight تحليلاً نصيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية والوكالات على توليد ذكاء العملاء والجمهور المستهدف والمنافسين من الكلمات. توفر المنصة حلاً فعالاً وقابلاً للتطوير للكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ من النهايات المفتوحة للاستطلاع والمراجعات ونصوص خدمة العملاء والمحادثات...
Playvox
playvox.com
مع نمو حجم المحادثة، يصبح من الصعب البقاء على اطلاع بمشاكل العملاء وطلباتهم. يجعل تطبيق Prodsight هذا الأمر سهلاً من خلال التحليل التلقائي لمحادثات Zendesk وIntercom الخاصة بك بحثًا عن المواضيع والمشاعر وإنتاج تقرير يتم تحديثه باستمرار حول مشكلات المستخدم الأكثر شيوعًا. باعتبارك مدير دعم العملاء، يم...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa هي أول منصة CX تقدم GPT. في الماضي، اعتادت الشركات قضاء أسابيع في جمع تعليقات العملاء وتحليلها وتفسيرها وإعداد التقارير عنها من مصادر متعددة. الآن، يمكن لكل موظف طرح الأسئلة وتلقي الإجابات في الوقت الفعلي بناءً على صوت العميل. يساعد Lumoa في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب لزيادة مؤشرات الأداء...
Chattermill
chattermill.com
تساعد منصة Chattermill Customer Experience Intelligence Platform الشركات على إطلاق العنان لواقع عملائها وفهم صوت عملائها. باستخدام Chattermill، يمكن للشركات توحيد بيانات تعليقات عملائها عبر المراجعات وتذاكر الدعم والمحادثات ووسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن ما يريده العملاء ويحتاجونه ويتوقعونه من من...