بدائل - discovery+

Netflix

Netflix

netflix.com

شاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية على Netflix عبر الإنترنت أو قم بالبث مباشرة على التلفزيون الذكي ووحدة التحكم في الألعاب والكمبيوتر الشخصي وMac والهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي والمزيد.

HiTV

HiTV

gohitv.com

شاهد أحدث المسلسلات الكورية مجانًا عبر الإنترنت مع ترجمة باللغة الإنجليزية بدقة عالية. شاهد أسرع الأعمال الدرامية الكورية المحدثة على الشبكة بأكملها. يتم دعم أجهزة متعددة. استمتع بأفضل تجربة مشاهدة على HiTV.

Disney+

Disney+

disneyplus.com

ابق على اطلاع دائم بآخر أخبار Disney+: وجهة البث النهائية للأفلام والعروض من Disney وPixar وMarvel وStar Wars وNational Geographic.

Loklok

Loklok

loklok.com

Loklok عبارة عن منصة متكاملة لبث الفيديو لتتمكن من مشاهدة البرامج التلفزيونية والأفلام والرسوم المتحركة من جميع أنحاء العالم! مع مجموعة واسعة من الأفلام الحصرية، يمكنك اختيار ترجمات متعددة اللغات وبجودة صورة فائقة الدقة 4K، ويتم إصدار أفلام جديدة مشهورة كل يوم! - loklok

JioCinema

JioCinema

jiocinema.com

JioCinema - شاهد برامجك التلفزيونية المفضلة، والأفلام، والأطفال، ومقاطع الفيديو الموسيقية - الهندية، التاميلية، البنغالية، الكانادية، الماراثية، البهوجبرية مع الألوان، Sony، Zee، MTV، Disney بدقة عالية.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

primevideo.com

استمتع بمنتجات Amazon الأصلية الحصرية بالإضافة إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة. شاهد في أي وقت وفي أي مكان. ابدأ تجربتك المجانية.

Crunchyroll

Crunchyroll

crunchyroll.com

Crunchyroll، Inc. هي شركة توزيع وناشر وترخيص أمريكية تركز على بث الرسوم المتحركة والمانجا والدوراما. تأسست قناة التوزيع وبرنامج الشراكة في Crunchyroll في عام 2006 على يد مجموعة من خريجي جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وهي تقدم المحتوى إلى 70 مليون مستخدم مسجل حول العالم. Crunchyroll هي شركة تابعة لشركة ...

Hotstar

Hotstar

hotstar.com

Disney+ Hotstar هي أكبر منصة بث متميزة في الهند مع أكثر من 100000 ساعة من الدراما والأفلام بـ 17 لغة، وتغطية لكل الأحداث الرياضية العالمية الكبرى.

MX Player

MX Player

mxplayer.in

تعد MX Player واحدة من أفضل منصات OTT في الهند، وهي خدمة بث فيديو مجانية يمكنك الاستمتاع بها على الكمبيوتر المحمول والتلفزيون والهاتف المحمول والأجهزة الذكية الأخرى.

DStv Now

DStv Now

now.dstv.com

شاهد DStv الخاص بك على الإنترنت. يمكنك بث البث المباشر للرياضة ومتابعة البرامج التلفزيونية والأفلام وعروض الأطفال المفضلة لديك على هاتفك المحمول ومتصفح الويب والتلفزيون الذكي والمزيد.

SonyLIV

SonyLIV

sonyliv.com

SonyLIV عبارة عن منصة تدفق Freemium هندية مملوكة لشركة Sony Pictures Networks India. تم تقديم SonyLIV في عام 2013 كأول خدمة OTT في الهند. باعتبارها خدمة بث، فهي تحمل محتوى من شبكاتها المحلية، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والمباريات الرياضية الحية والبرمجة الأصلية، كما تعرض أيضًا محتوى م...

Hulu

Hulu

hulu.com

شاهد البرامج التلفزيونية والأفلام عبر الإنترنت. يمكنك بث حلقات تلفزيونية من South Park وEmpire وSNL وModern Family والأفلام الشهيرة على أجهزتك المفضلة. ابدأ تجربتك المجانية الآن. إلغاء في أي وقت.

HBO Max

HBO Max

hbomax.com

رحب بـ HBO Max، منصة البث التي تجمع جميع أفلام HBO مع المزيد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المفضلة لديك، بالإضافة إلى Max Originals الجديدة.

Showmax

Showmax

showmax.com

Showmax عبارة عن خدمة اشتراك فيديو حسب الطلب عبر الإنترنت تم إطلاقها في جنوب إفريقيا في 19 أغسطس 2015. تستخدم Showmax إستراتيجية الترجمة للتغلب على منافسي الفيديو حسب الطلب مع التركيز على المحتوى المحلي والشراكات مع شركات الاتصالات المتنقلة.

Peacock TV

Peacock TV

peacocktv.com

شاهد البرامج التلفزيونية والأفلام عبر الإنترنت مع Peacock. قم ببث العروض والأفلام المميزة وأصول Peacock الأصلية الحصرية والأخبار المباشرة والرياضة والمزيد.

Shahid

Shahid

shahid.mbc.net

Shahid - شهيد، منصتك المتميزة لمجموعة واسعة من أفضل الأعمال العربية الأصلية والمسلسلات الحصرية والعروض الأولى للأفلام والبث التلفزيوني المباشر والمزيد.

ZEE5

ZEE5

zee5.com

شاهد العروض الأولى لحلقات برنامجك التلفزيوني المفضل قبل يوم واحد من بثها على ZEE5 واستكشف الأفلام الرائجة وأكثر من 100 محتوى أصلي ومقاطع فيديو موسيقية وقنوات تلفزيونية مباشرة وأخبار بجودة HD واللغة التي تختارها.

SkyShowtime

SkyShowtime

skyshowtime.com

SkyShowtime هي خدمة بث جديدة تمامًا تقدم أفلامًا ومسلسلات حصرية. SkyShowtime هي خدمة بث جديدة تمامًا وهي الموطن الجديد للترفيه الرائج. كتالوج فريد مليء بالمحتوى المثير والجذاب، بما في ذلك المسلسلات التلفزيونية والأفلام الجديدة والحصرية، وترفيه الأطفال والعائلة، وقصص واقعية وأفلام وثائقية، بالإضافة ...

Tubi

Tubi

tubitv.com

شاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية المجانية عبر الإنترنت بدقة عالية على أي جهاز. Tubi - بث الأفلام والتلفزيون مجانًا.

Rakuten Viki

Rakuten Viki

viki.com

شاهد البرامج التلفزيونية والأفلام الآسيوية عبر الإنترنت مجانًا! الدراما الكورية، والدراما الصينية، والدراما التايوانية، والدراما اليابانية، وأخبار وأحداث Kpop وKdrama من إنتاج Soompi، والإنتاجات الأصلية - مترجمة إلى الإنجليزية ولغات أخرى.

Max

Max

max.com

Max هو الشخص الذي يجب مشاهدته على HBO والمسلسلات الناجحة والأفلام والواقع وغير ذلك الكثير. كل شيء هنا. سلسلة مميزة وأفلام حائزة على جوائز وأعمال أصلية جديدة ومفضلات عائلية، تعرض عوالم Harry Potter وDC Universe وHBO. اكتشف أفضل وسائل الترفيه لكل مزاج. نقدم لكم ماكس – الشخص الذي يستحق المشاهدة.

WeTV

WeTV

wetv.vip

أخيرًا، هنا يأتي المكان المناسب لمشاهدة العروض والدراما والعروض المتنوعة الأصلية والشعبية! تقدم WeTV عروضًا ودرامات مختارة ورائعة لتتمكن من بثها مع تجربة مشاهدة متميزة.

Apple TV+

Apple TV+

apple.com

Apple TV+ هي خدمة بث اشتراك أمريكية تملكها وتديرها شركة Apple Inc. تم إطلاقها في 1 نوفمبر 2019، وهي تقدم مجموعة مختارة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأصلية التي تسمى Apple Originals.

Kayo Sports

Kayo Sports

kayosports.com.au

Kayo Sports هي خدمة اشتراك في بث الفيديو المباشر متاحة في أستراليا، مملوكة لشركة Streammotion (شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Foxtel). تقدم الخدمة الأحداث الرياضية مباشرة وعند الطلب من Fox Sports وESPN وbeIN Sports وRacing.com.

iQIYI

iQIYI

iq.com

iQiyi (爱奇艺، 愛奇藝) هو الموقع الإلكتروني الرائد عالميًا لبث الأفلام والفيديو، ويقدم خدمات OTT بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية التلفزيونية والأفلام والعروض والرسوم المتحركة والمحتويات الأخرى عالية الجودة. يتيح لك المحتوى والخدمات الممتازة لدينا مشاهدة محتوى قلبك، في أي وقت وفي أي مكان.

MUBI

MUBI

mubi.com

شاهد سينما رائعة حقًا. أينما تكون. بدون إعلانات. أبدًا. من المديرين الجدد إلى الفائزين بالجوائز. أفلام جميلة ومثيرة للاهتمام ولا تصدق - فيلم جديد كل يوم. تيار الآن. تحميل للمشاهدة دون اتصال. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 7 أيام الآن.

Viu

Viu

viu.com

Viu هي شركة متخصصة في توفير خدمات بث الفيديو ومقرها هونج كونج تابعة لشركة Viu International Ltd، وهي شركة تابعة لمجموعة PCCW.

fuboTV

fuboTV

fubo.tv

شاهد NFL، MLB، NBA، NHL، NASCAR، NCAA College Football، NCAA College Basketball، MLS Soccer، تصفيات كأس العالم FIFA، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، LaLiga، Bundesliga والمزيد كلها مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بث المسلسلات التلفزيونية المشهورة والأخبار المباشرة والأفلام الحائزة على ج...

Stan.

Stan.

stan.com.au

Stan هي خدمة البث المحلية الرائدة في أستراليا، وتوفر وصولاً غير محدود إلى آلاف الساعات من البرامج التلفزيونية والأفلام والمنتجات الأصلية من جميع أنحاء العالم. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا بدون إعلانات وبدون عقود تأمين. شاهد Stan في أي وقت وفي أي مكان - على مجموعة كاملة من الأجهزة، وقم بتنزيله ...

Crave

Crave

crave.ca

Crave هي تجربتك الترفيهية الكاملة.

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