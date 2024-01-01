يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disclo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

أماكن إقامة ADA مدعومة بالتكنولوجيا وتتمحور حول الإنسان. توحيد وأتمتة قرارات الإقامة في مكان العمل الخاص بك. تعزيز الامتثال لـ ADA وتعزيز رضا الموظفين باستخدام Disclo. Disclo هو أول برنامج لأصحاب العمل لجمع والتحقق من وإدارة الإفصاحات الصحية وطلبات سكن الموظفين (متوافق مع HIPAA وSOC2 بالطبع).

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