Disclo

Disclo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: disclo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disclo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أماكن إقامة ADA مدعومة بالتكنولوجيا وتتمحور حول الإنسان. توحيد وأتمتة قرارات الإقامة في مكان العمل الخاص بك. تعزيز الامتثال لـ ADA وتعزيز رضا الموظفين باستخدام Disclo. Disclo هو أول برنامج لأصحاب العمل لجمع والتحقق من وإدارة الإفصاحات الصحية وطلبات سكن الموظفين (متوافق مع HIPAA وSOC2 بالطبع).

الموقع الإلكتروني: disclo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disclo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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