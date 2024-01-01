بدائل - Discern

Canva

Canva

canva.com

Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظ...

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

يعد Looker Studio، المعروف سابقًا باسم Google Data Studio، أداة عبر الإنترنت لتحويل البيانات إلى تقارير ولوحات معلومات إعلامية قابلة للتخصيص قدمتها Google في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة Google Analytics 360 للمؤسسات. أطلق العنان لقوة بياناتك باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير الرائعة التي...

Kittl

Kittl

kittl.com

قم بتسريع سير عملك باستخدام أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Kittl واحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى عدد كبير من الرسوم التوضيحية والخطوط والصور والأيقونات والأنسجة المذهلة.

Genially

Genially

genial.ly

قم بإنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية والمحتويات المذهلة الأخرى بنفسك أو مع فريقك.

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau (تعني كلمة فرنسية "طاولة صغيرة" حرفيًا، وتستخدم أيضًا لتعني "صورة"؛ pl. tableaux أو نادرًا، tableaus) قد تشير إلى:

Shutterstock

Shutterstock

shutterstock.com

Shutterstock هو مزود أمريكي لمخزون الصور الفوتوغرافية، ولقطات المخزون، ومخزون الموسيقى، وأدوات التحرير؛ يقع مقرها الرئيسي في نيويورك. تأسست Shutterstock في عام 2003 على يد المبرمج والمصور جون أورينجر، وتحتفظ Shutterstock بمكتبة تضم حوالي 200 مليون صورة مخزنة بدون حقوق ملكية ورسومات متجهة ورسوم توضيح...

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

اكتشف العلوم بشكل أسرع. التنقل في الأبحاث المرئية والبحث في شبكة الاستشهادات ومزامنة الفريق. منصة الاكتشاف العلمي النهائية.

Looker

Looker

looker.com

Looker هو برنامج لذكاء الأعمال ومنصة لتحليل البيانات الضخمة تساعدك على استكشاف تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي وتحليلها ومشاركتها بسهولة.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

دفاتر الملاحظات المدارة لعلماء البيانات والباحثين.

Flourish

Flourish

flourish.studio

تصور جميل وسهل للبيانات وسرد القصص

Grow

Grow

grow.com

برنامج ذكاء الأعمال الذي يحرر الرؤى التي تحتاجها بشدة لدعم النمو وتحويل أعمالك.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.

Visme

Visme

visme.co

قم بإنشاء عروض تقديمية احترافية ورسوم بيانية تفاعلية وتصميم جميل ومقاطع فيديو جذابة، كل ذلك في مكان واحد. ابدأ باستخدام Visme اليوم.

Infogram

Infogram

infogram.com

إن Infogram هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم البيانية. قم بإنشاء ومشاركة الرسوم البيانية الجميلة والتقارير عبر الإنترنت والخرائط التفاعلية. اصنع بنفسك هنا

Metabase

Metabase

metabase.com

الطريقة الأسرع والأسهل لمشاركة البيانات والتحليلات داخل شركتك. خادم ذكاء الأعمال مفتوح المصدر يمكنك تثبيته في 5 دقائق ويتصل بـ MySQL وPostgreSQL وMongoDB والمزيد! يمكن لأي شخص استخدامه لإنشاء المخططات ولوحات المعلومات وتقارير البريد الإلكتروني الليلية.

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

العملية الكاملة لتشغيل علوم البيانات - بناء خوارزمية التعلم الآلي، وشرح النتائج والتنبؤ بها، معبأة بنقرة واحدة.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

ابحث بشكل أسرع مع روز. تخلص من الساعات الضائعة في البحث عن البيانات وتنظيفها وتصورها وتحويلها باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.

Sisense

Sisense

sisense.com

برنامج ذكاء الأعمال من Sisense، الشركة الرائدة في مجال ذكاء الأعمال للبيانات المعقدة - يمكنك إعداد البيانات المتنامية من مصادر متعددة وتحليلها واستكشافها بسهولة.

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. هي شركة برمجيات سحابية مقرها في أمريكان فورك، يوتا، الولايات المتحدة. وهي متخصصة في أدوات ذكاء الأعمال وتصور البيانات.

Venngage

Venngage

venngage.com

انضم إلى أكثر من 5 ملايين محترف يعتبرون Venngage صانع الرسوم البيانية المفضل. اختر من بين أكثر من 10000 قالب احترافي مخصص للشركات.

Databox

Databox

databox.com

منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode عبارة عن منصة بيانات تعاونية تجمع بين SQL وR وPython والتحليلات المرئية في مكان واحد. الاتصال والتحليل والمشاركة بشكل أسرع.

Grist

Grist

getgrist.com

يستحق العالم أداة أفضل من جداول البيانات. يمكنك الجمع بين مرونة جدول البيانات وقوة قاعدة البيانات لتنظيم بياناتك على طريقتك.

Observable

Observable

observablehq.com

استكشاف البيانات وتحليلها وشرحها. كفريق. اكتشف رؤى جديدة، وأجب عن المزيد من الأسئلة، واتخذ قرارات أفضل.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

ثقافة السلامة (iAuditor) إجراء عمليات التفتيش. التقاط القضايا. إدارة المهام. التواصل بوضوح. تدريب فرق العمل. تقوم الشركات بجميع أحجامها بإنجاز المهمة باستخدام SafetyCulture.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

باستخدام Cluvio، يمكنك تشغيل استعلامات SQL على قاعدة البيانات الخاصة بك وتصور النتائج على شكل لوحات معلومات تفاعلية جميلة يمكن مشاركتها بسهولة مع فريقك. يدعم Cluvio جميع قواعد بيانات SQL الرئيسية مثل Postgres وMySQL وRedshift وAthena وBigQuery وSnowflake وPresto وMicrosoft SQL Server وOracle وGoogle...

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات قابلة للمشاركة تجعل بيانات الأعمال الرئيسية والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية واضحة وسهلة الفهم.

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

أطلق العنان للرؤى في بياناتك باستخدام أفضل برامج تحليل البيانات النوعية. يساعدك NVivo على اكتشاف المزيد من بيانات الأساليب النوعية والمختلطة. اكتشف رؤى أكثر ثراءً وقم بإنتاج نتائج واضحة المعالم ويمكن الدفاع عنها ومدعومة بأدلة صارمة.

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio عبارة عن منصة لوحة معلومات عبر الإنترنت لإنشاء لوحات معلومات أعمال قوية في الوقت الفعلي لفريقك أو لعملائك.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

لوحات تحكم تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، والتواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والمراجعة، وتتبع المكالمات

OpenText

OpenText

opentext.com

شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph هي أداة إعداد التقارير الأكثر وضوحًا لتحليلات التسويق وإعداد تقارير وسائل التواصل الاجتماعي. ابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن! لا حاجة لنسخة CC.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال ...

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا

Cube

Cube

cubeanywhere.com

البصيرة التي تحتاجها لإدارة عملك! مع تكاليف المشروع والوقت والنفقات في الوقت الفعلي، أصبحت إدارة مشاريعك ومهامك وعملائك أمرًا في غاية السهولة. احصل على مخططات تفاعلية غنية على مستوى أعضاء الفريق والمشروع والعميل والشركة. نحن نعلم أن عملك لا يبدأ ولا ينتهي عند الباب الأمامي لمكتبك. عملك هو أين أنت! و...

Chartio

Chartio

chartio.com

يمكّن حل ذكاء الأعمال والتحليلات القائم على السحابة من Chartio الجميع من تحليل بياناتهم من تطبيقات الأعمال الخاصة بهم.

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

الدردشة مع قاعدة البيانات الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. اطرح الأسئلة باللغة الطبيعية واحصل على الإجابات في ثوانٍ. لا مزيد من استعلامات SQL، ولا مزيد من علوم البيانات.

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin هو منشئ أدوات داخلي بدون تعليمات برمجية. تتيح واجهة السحب والإفلات البسيطة لأي شخص إنشاء الأدوات التي يحتاجها لإدارة العمليات اليومية، مثل تتبع الطلبات وحل المشكلات ومراقبة المدفوعات.

Reportei

Reportei

reportei.com

أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Busi...

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

تساعد منصة تحليلات الأعمال والتنقل الخاصة بـ MicroStrategy المؤسسات على إنشاء ونشر التحليلات وتطبيقات التنقل لتحويل أعمالها.

Hex

Hex

hex.tech

Hex عبارة عن منصة بيانات حديثة لعلوم البيانات والتحليلات. دفاتر ملاحظات تعاونية وتطبيقات بيانات رائعة وأمان على مستوى المؤسسات.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

البرمجة اللغوية العصبية داخل قاعدة البيانات الخاصة بك. قم بتطبيق قوة نماذج GPT وHugging Face الخاصة بـ OpenAI على البيانات النصية في قاعدة البيانات الخاصة بك في بضعة أسطر SQL فقط

Akkio

Akkio

akkio.com

الذكاء الاصطناعي التنبؤي للمحللين. امنح عملياتك ميزة تنافسية من خلال الرؤى السريعة والتنبؤات السهلة. لا يوجد ترميز مطلوب.

Mineo

Mineo

mineo.app

تحويل دفاتر ملاحظات Python إلى تطبيقات بيانات. Mineo هو النظام الأساسي لاستكشاف بياناتك وإنشاء تطبيقات البيانات ونشرها استنادًا إلى دفاتر الملاحظات فائقة الشحن من Python.

Reportz

Reportz

reportz.io

أداة إعداد التقارير مصممة لتوفير الوقت والمال في مهام إعداد التقارير الدورية الشاقة من خلال استخدام لوحات المعلومات التفاعلية.

Aiven

Aiven

aiven.io

تتيح لك منصة البيانات السحابية مفتوحة المصدر المُدارة بالكامل من Aiven إنشاء خطوط أنابيب البيانات التي طالما حلمت بها - في أقل من 10 دقائق. على جميع السحب الكبرى في كل مكان.

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