يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Digital Marketer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يوفر DigitalMarketer التدريب والأدوات لمحترفي التسويق المعاصرين. تقدم المنصة دورات وشهادات وموارد لمساعدة المسوقين على تحسين مهاراتهم في مجالات مثل وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتسويق المحتوى. يركز برنامج DigitalMarketer على الاستراتيجيات العملية والمثبتة بدلاً من المفاهيم النظرية، بهدف تعزيز نمو الأعمال وكفاءة التسويق.

الموقع الإلكتروني: digitalmarketer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Digital Marketer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.