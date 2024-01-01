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Digiday، أحد أقسام Digiday Media، يأخذ نظرة عالمية لصناعات الإعلام والتسويق ويواجه الحقائق في التعطيل التكنولوجي لهذه الصناعات. تنشر Digiday كل يوم في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن بالجودة أكثر من الكمية والصدق أكثر من الدوران.

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