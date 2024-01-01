بدائل - Dice

Jobicy

jobicy.com

Jobicy هي عبارة عن منصة وظيفية عبر الإنترنت مخصصة لربط الأشخاص الموهوبين الذين يبحثون عن وظائف عن بعد مع الشركات المبتكرة والمتطلعة إلى الأمام والتي تقدم هذه الوظائف. إذا كنت تقوم بالتوظيف في وظائف عن بعد وترغب في أن تصبح عميلاً، فنحن نود أن نحظى بك. نحن هنا أيضًا لمساعدتك إذا كنت تريد إنشاء ملف تعر...