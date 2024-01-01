قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تستخدم Dialect الذكاء الاصطناعي المدرب بناءً على المعرفة الداخلية لشركتك لأتمتة إنشاء الاستجابة للنماذج وطلبات تقديم العروض وغيرها من الاتصالات التجارية المعقدة.

الموقع الإلكتروني: usedialect.com

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