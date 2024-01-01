Dialect

Dialect

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: usedialect.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dialect على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تستخدم Dialect الذكاء الاصطناعي المدرب بناءً على المعرفة الداخلية لشركتك لأتمتة إنشاء الاستجابة للنماذج وطلبات تقديم العروض وغيرها من الاتصالات التجارية المعقدة.

الموقع الإلكتروني: usedialect.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dialect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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