Dezgo's Free Text-to-Image Stable Diffusion AI Generator هي أداة تتيح للمستخدمين إنشاء صور عالية الجودة من أي مطالبة نصية. ويستخدم مزيجًا من تقنية الذكاء الاصطناعي وطريقة أخذ العينات تسمى DPMSeed لإنشاء الصور. تقنية الذكاء الاصطناعي هي Stable Diffusion 1.5، والتي يمكن تعديلها لتناسب النص بشكل أكثر صرامة أو لتوفير المزيد من الحرية في تفسيره. ويمكن للمستخدم أيضًا تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع للصورة، مثل الصورة الرأسية أو المربعة أو الأفقية. ولتحسين الصورة بشكل أكبر، يمكن للمستخدم تقديم مطالبة سلبية تصف ما لا ينبغي تضمينه في الصورة. يتم توفير مخرجات الذكاء الاصطناعي بموجب شروط ترخيص CreativeML Open RAIL-M. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المستخدم بالقدرة على إدارة تفضيلات الخصوصية الخاصة به، مثل السماح أو رفض أنواع معينة من معالجة البيانات، أو تحديد أنواع معينة من الإعلانات والمحتوى المخصص. يمكن للمستخدم أيضًا الاشتراك أو عدم السماح بالتعرف على أجهزته عن طريق مسح خصائصه الفريدة.

الموقع الإلكتروني: dezgo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dezgo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.