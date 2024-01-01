Dexigner

Dexigner

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الموقع الإلكتروني: dexigner.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dexigner على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Dexigner هي البوابة الإلكترونية الرائدة للمصممين والمهندسين المعماريين والرسامين والمهندسين والفنانين والمبدعين من جميع الأنواع.

الموقع الإلكتروني: dexigner.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dexigner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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