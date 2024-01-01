Devyce

Devyce

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الموقع الإلكتروني: devyce.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Devyce على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شبكة الهاتف المحمول العالمية للأعمال. احصل على رقم افتراضي لشركتك أو حتى نظام هاتف العمل بأكمله. يمكنك أيضًا نقل رقم عملك الحالي إلينا مجانًا.

الموقع الإلكتروني: devyce.com

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