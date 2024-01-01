DevSkiller

DevSkiller

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الموقع الإلكتروني: devskiller.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DevSkiller على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حل TalentTech للتوظيف وإدارة المواهب والفرق الهندسية. إطلاق العنان لمستقبل إدارة القوى العاملة: تحويل التوظيف، وتمكين الفرق، وتحسين التميز الهندسي.

الموقع الإلكتروني: devskiller.com

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