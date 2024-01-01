بدائل - Determ
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (منمق كـ tumblr ويُنطق "tumbler") هو موقع أمريكي للتدوين الصغير والشبكات الاجتماعية أسسه ديفيد كارب في عام 2007 وتملكه حاليًا شركة Automattic. تتيح الخدمة للمستخدمين نشر الوسائط المتعددة والمحتويات الأخرى على مدونة قصيرة الشكل. يمكن للمستخدمين متابعة مدونات المستخدمين الآخرين. يمكن للمدونين أ...
Feedly
feedly.com
Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مر...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Planoly
planoly.com
قم بإدارة وتخطيط وجدولة منشوراتك على Instagram من جهاز الكمبيوتر والهواتف المحمولة. قم بإنشاء موجز Instagram متماسك وإدارة حسابات Instagram المتعددة.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...
Sprout Social
sproutsocial.com
أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
Tailwind
tailwindapp.com
الأداة التي تبدو وكأنها فريق تسويق. تقوم Tailwind بأتمتة الأجزاء الأكثر صعوبة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من النمو بشكل أكثر ذكاءً وأسرع.
AgoraPulse
agorapulse.com
برنامج سهل الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية يسمح لك بالبقاء منظمًا، وتوفير الوقت، وإدارة البريد الوارد الخاص بك بسهولة، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وأدوات تعاون الفريق.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon هي منصة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المبنية على التحليلات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والحوكمة لـ Facebook وTwitter وLinkedIn وInstagram.
Sendible
sendible.com
ارفع قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعاون مع عملائك وفرقك لتخطيط ونشر وقياس مدى نجاح المحتوى على كل منصة.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
Awario
awario.com
ابدأ بمراقبة العلامة التجارية مجانًا! تتبع الإشارات على مصادر الويب، وقم بتحليل منافسيك، وراقب المؤثرين المتخصصين لديك، وابحث عن عملاء محتملين على الشبكات الاجتماعية!
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال ...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker هي أداة قوية للغاية لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي وأداة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، موصى بها من قبل العلامات التجارية والوكالات في جميع أنحاء العالم.
Iconosquare
iconosquare.com
قم بتعزيز تواجدك على Instagram وFacebook وTwitter وLinkedIn من خلال رؤى حصرية وأدوات إدارة هي الأفضل في فئتها لفريقك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole هي شركة متخصصة في تحليلات Hashtag وتحليلات الوسائط الاجتماعية، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي مع تتبع علامات التصنيف لـ Twitter وInstagram وFacebook.
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Dataminr
dataminr.com
يعتمد العملاء على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Dataminr للحصول على إشارات مبكرة للأحداث عالية التأثير والمخاطر الناشئة، للاستجابة بثقة وإدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية
Snoopreport
snoopreport.com
شاهد نشاط Instagram لأي شخص دون تثبيت التطبيق. تعرف على ما يحبه شخص ما ويتابعه على Instagram باستخدام Snoopreport Instagram Activity Tracker
Brand24
brand24.com
تمنحك Brand24 إمكانية الوصول الفوري إلى الإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية عبر الويب.
eclincher
eclincher.com
اكتشف Eclincher، منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الوحيدة التي ستحتاج إليها! تغلب على ارتباك وسائل التواصل الاجتماعي وتحكم في مهام التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك!
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر برامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
Mention
mention.com
احصل على الأداة الشاملة التي تتيح لك الاستماع إلى جمهورك ونشر المشاركات المتميزة والرد على عملائك.
Statusbrew
statusbrew.com
تفاعل مع العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. Statusbrew هي أداة للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على توحيد صندوق الوارد الاجتماعي الخاص بك، وتجمع فريقك معًا، وتنشئ سير عمل آليًا. وهناك المزيد.
Critical Mention
criticalmention.com
خدمة مراقبة الوسائط الأفضل في فئتها للتلفزيون والراديو والأخبار والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات الاتصال بالوسائط الأكثر دقة في الصناعة.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
Sociality.io
sociality.io
كل ما تحتاجه الفرق لإدارة قنوات التواصل الاجتماعي. أنشئ مسارات عمل قابلة للتطوير وتعاونية لجدولة المحتوى وتحليل الأداء وإدارة المشاركة ومراقبة المنافسين.
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليار مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن...
SentiOne
sentione.com
اكتشف الاستماع عبر الإنترنت القائم على الذكاء الاصطناعي ومستقبل أتمتة خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة وروبوتات الدردشة.
Exolyt
exolyt.com
أداة تحليلات TikTok الرائدة التي تساعد الشركات على تحليل حسابات TikTok والحصول على تقارير مفيدة وتصدير البيانات.
BrandMentions
brandmentions.com
يقوم موقع BrandMentions بالبحث في كل ركن من أركان الإنترنت للعثور على جميع الإشارات التي تشير إليها العلامة التجارية حول أي شخص أو أي شيء. استخدمه لمراقبة العلامات التجارية والوسائط، والتجسس على المنافسين، وإدارة السمعة، والاستماع إلى الويب والتواصل الاجتماعي وغير ذلك الكثير!
Oktopost
oktopost.com
منصة إدارة الوسائط الاجتماعية B2B لإدارة ومراقبة وقياس جميع أنشطة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. حقق أهدافك التسويقية في مجال B2B. احجز عرضًا توضيحيًا.
Muck Rack
muckrack.com
استخدم Muck Rack للعثور على الصحفيين، والضغط من أجل قصتك، ومراقبة الأخبار والإبلاغ عن تأثير العلاقات العامة الخاصة بك. يمكن للصحفيين بناء ملفاتهم وتسريع حياتهم المهنية.
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي منصة التسويق للعلامات التجارية متعددة المواقع. نحن نمكّن الشركات مثل Ace Hardware وSport Clips وAnytime Fitness من التواصل مع الجماهير المحلية عبر كل قناة تسويقية.
Diffbot
diffbot.com
بيانات الويب دون تجريف الويب. يمكنك الاستعلام عن تريليون قطعة من المحتوى المتصل عبر الويب أو استخراجها عند الطلب باستخدام Diffbot.
Contify
contify.com
Contify عبارة عن منصة للسوق والاستخبارات التنافسية تدعم الذكاء الاصطناعي لتتبع المعلومات حول المنافسين والعملاء وقطاعات الصناعة.
Khoros
khoros.com
يساعدك برنامجنا على تقديم أفضل تجارب العملاء من خلال بناء وتوسيع نطاق الرعاية الرقمية والتسويق الاجتماعي ومجتمعات العلامات التجارية. انقر للبدء!
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
Onlypult
onlypult.com
مساعد وسائل الاعلام الاجتماعية الخاصة بك منصة واحدة لجدولة المنشورات والتحليلات لـ Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى والمدونات والمراسلين
RadioKing
radioking.com
RadioKing هي المنصة الأولى لإنشاء وبث محطة الراديو الخاصة بك عبر الإنترنت. يقدم هذا الحل أيضًا خدمات متكاملة لدعم محطات الراديو في تطويرها الرقمي (موقع الويب، تطبيق الهاتف المحمول، مكبر الصوت المتصل، التلفزيون والسيارات). واليوم، تستضيف أكثر من 3000 محطة إذاعية في 170 دولة. تبحث دائمًا عن تحديات جدي...
Signal AI
signal-ai.com
في بحر من البيانات التي لا نهاية لها، يوفر Signal AI الوضوح لاتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة. يتم استيعاب أكثر من 5 ملايين مقالة في منصة Signal AI يوميًا، عبر 226 سوقًا بـ 75 لغة لتوليد رؤى لاتخاذ القرار. • تمكين استراتيجية العلاقات العامة الخاصة بك - ارفع مستوى اتصالاتك، وابق في صدارة منحنى وسائل الإعل...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
BrandBastion
brandbastion.com
قم بتنمية علامتك التجارية من خلال محادثات أفضل. قم بحماية علامتك التجارية وتعزيز مجتمع مزدهر عبر الإنترنت من خلال إدارة أفضل للمحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي.
Taggbox
taggbox.com
# 1 منصة المحتوى التي ينشئها المستخدم لإنشاء ونشر حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر نقاط اتصال تسويقية مختلفة. منصة UGC المثالية لتنمية الثقة بالعلامة التجارية والوعي ومشاركة المستخدمين والمبيعات بنجاح.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
فهم كيفية تفاعل الجمهور مع أي موضوع. قم بتحليل وإعداد تقارير عن أكثر من 7 سنوات من بيانات المشاركة العامة عبر الويب ووسائل التواصل الاجتماعي.
NewsWhip Spike
newswhip.com
مراقبة الوسائط في الوقت الحقيقي لفرق الاتصالات. اجمع بين موجزات محتوى الويب والمحتوى الاجتماعي في الوقت الفعلي وبيانات المشاركة العامة لتحديد المحتوى المهم والتنبؤ به
Netvibes
netvibes.com
توفر NETVIBES إمكانات علم البيانات التي تكشف عن ذكاء المعلومات للمستخدمين لاكتساب رؤى تمكن الابتكار في الصناعة وتدفع الأداء.
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل، أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي، أو نتائج المؤثرين، أو استراتيجيات الوسائط، أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تع...
PeakMetrics
peakmetrics.com
جمع التغطية الإعلامية والإبلاغ عنها تلقائيًا. تقوم PeakMetrics باستخراج الرؤى وإنشاء بيانات قابلة للتنفيذ من ملايين مجموعات بيانات الوسائط غير المنظمة ومتعددة القنوات في الوقت الفعلي.
Reputation
reputation.com
عالم التفاعلات يتطلب منهاج عمل. قم بتحويل التعليقات من المراجعات والإعجابات والقوائم والتعليقات والنقرات إلى ميزتك التنافسية.
Rival IQ
rivaliq.com
يقدم Rival IQ تحليلات ورؤى تنافسية لمساعدة المسوقين الرقميين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين النتائج وفهم المنافسين بشكل أفضل. باستخدام المعايير والتحليل المقارن، يتيح Rival IQ للمسوقين الرقميين اكتشاف فرص جديدة وتحديد الاتجاهات وتتبع النتائج عبر جميع القنوات الاجتماعية الرئيسية والويب.
Socialinsider
socialinsider.io
تحليلات مبسطة ومباشرة لوسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين المشغولين. يجمع Socialinsider بين الذكاء الاجتماعي والتحليلات وقياس الأداء والاستماع في منصة واحدة. تحسين استراتيجية وسائل الاعلام الاجتماعية الخاصة بك. احصل على تحليلات متقدمة ورؤى استماع متعمقة. قم برفع مستوى إستراتيجية الوسائط الاجتماعية ...
PandaMetrics
pandametrics.com
تتبع الإشارات إلى علامتك التجارية وعلامات منافسيك في منصات WeChat وWeibo. تحقق من مدى الوصول المقدر، وقم بتحليل المشاعر المذكورة، وتتبع التعليقات، والإعجابات، والمشاركات، والمزيد.
Palowise
palowise.ai
تقدم Palowise رؤى وتحليلات غنية بالوسائط الاجتماعية حتى تتمكن من اتخاذ قرارات ذكية لعلاماتك التجارية. نحن نتقدم باستمرار من خلال التعاون البحثي والتكنولوجي للحصول على فهم أكبر للسلوك البشري في النظام البيئي الرقمي. بدأت Palowise رحلتها في عام 2008 بإنشاء Palo.gr، وهي منصة لتجميع الأخبار تستخدم خوار...
MirrorWeb
mirrorweb.com
توفر MirrorWeb منصة موحدة لمراقبة الاتصالات. نحن ندعم الشركات في تلبية متطلبات حفظ السجلات التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، وFINRA، وFCA، وMiFID. تلتقط المنصة جميع الاتصالات الإلكترونية بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمراسلة الفورية والرس...
Midesk
midesk.co
تساعد منصة Midesk المؤسسات على تغطية أنشطتها التشغيلية الرئيسية لمعلومات السوق، بدءًا من جمع البيانات وحتى توزيع الأفكار. استخرج بيانات ذات معنى من ضجيج الوسائط، وافهم العملاء، وراقب المنافسين، وقم بتخزين بيانات السوق وتصورها في التقارير، وإيجاد فرص عمل جديدة، وأخيرًا، تقليل عبء العمل المتعلق بمعلو...