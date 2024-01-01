Deskimo

Deskimo

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الموقع الإلكتروني: deskimo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Deskimo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مساحات عمل مختارة بعناية بالقرب منك.. منصة وصول عند الطلب تدفع بالدقيقة. انضم إلى ثورة العمل المختلط! ابحث عن مساحات عمل احترافية بالقرب من منزلك واهرب من المكتب المنزلي دون إضاعة الوقت في التنقل.

الموقع الإلكتروني: deskimo.com

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