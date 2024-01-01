Deskhero

Deskhero

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: deskhero.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Deskhero على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تبسيط دعم العملاء باستخدام استجابات الذكاء الاصطناعي، وصياغة التذاكر السابقة والمعرفة المتفرقة للحصول على خدمة فعالة ومخصصة.
الفئات:
Productivity
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: deskhero.com

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Zendesk

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RingCentral

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