قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تبسيط دعم العملاء باستخدام استجابات الذكاء الاصطناعي، وصياغة التذاكر السابقة والمعرفة المتفرقة للحصول على خدمة فعالة ومخصصة.

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